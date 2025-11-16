Sau khi vuốt ve chú chó, người đàn ông leo lên chiếc xe máy gần đó, nổ máy và phóng đi thành công trộm xe trước mặt chủ

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/11, tại khu vực Samkong, Phuket. Một người đàn ông nước ngoài đã thực hiện một vụ trộm xe máy kỳ lạ ở Phuket, Thái Lan, bằng cách giả vờ chơi với một con chó trước khi nhảy lên chiếc xe máy đang đỗ và lái đi trước sự ngỡ ngàng của chủ xe.
