Sau khi cất cánh, máy bay chở 55 người bất ngờ lao xuống biển và cái kết thót tim

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc máy bay của hãng hàng không StarSky rơi xuống nước gần sân bay quốc tế Aden Adde ở Mogadishu, Somalia, hôm 10/2. Rất may tất cả các thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách trên máy bay đều sống sót sau vụ việc.
Video 2 giờ 54 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

