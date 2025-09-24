Người đàn ông dùng dao khống chế và bắt khách làm con tin yêu cầu chủ tiệm 72 tuổi giao nộp vàng

Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Por Udomsuk ở chợ Tha Lan, huyện Ban Mo, vào khoảng 4h30 chiều ngày 17/9. Cảnh sát đang truy lùng một tên cướp dùng dao bắt giữ một khách hàng làm con tin trong vụ cướp tiệm vàng ở Saraburi, miền trung Thái Lan, sau đó tẩu thoát bằng xe máy cùng số trang sức trộm được.

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

