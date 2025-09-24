Mercedes lùi trúng cột bơm xăng, 2 xe máy bốc cháy ngùn ngụt, nhân viên bán xăng may mắn kịp chạy thoát

Vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ tiếp nhiên liệu.

