Đại bàng tử chiến rắn mamba đen, sư tử bất ngờ chen ngang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Video ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Rietspruit (Nam Phi) cuộc chiến sinh tử giữa một con chim đại bàng và rắn mamba đen. Cao trào của màn kịch tính xảy đến khi một đàn sư tử bất ngờ xuất hiện và lao vào tấn công con rắn mamba đen. Trong hỗn loạn, mamba đen thoát thân vào bụi cây, còn đại bàng sau khi lấy lại sức đã kịp thời bay vút lên trời, tránh khỏi cả móng vuốt tử thần của lũ sư tử.
Video 1 giờ 22 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

