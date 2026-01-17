Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Những hình ảnh ghi lại cho thấy người dân địa phương đứng nhìn những chiếc xe bị cuốn trôi trong dòng lũ. Có thể thấy nhiều chiếc xe bị quật tung, số khác bị lật úp và mắc kẹt dưới cầu. Những cảnh tượng kinh hoàng đã lan rộng khắp bang Victoria của Úc.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

