Có một "cô Tiên" ngay giữa lòng Sài Gòn hàng đêm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, "Cô Tiên" Nguyễn Hoàng Kim Ngân (28 tuổi) đã không còn xa lạ với người dân tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức, TP.HCM. Mỗi tối, chị luôn đi tìm kiếm và giúp đỡ các cô chú vô gia cư hay những em bé lang thang trên khu vực này. Những món quà trao tay tuy nhỏ nhưng đã sưởi ấm biết bao con tim nơi đây.
Video 16:51 14/03/2022

Kim Quỳnh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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