Công thức làm món vịt kho nước dừa ngon đậm đà chuẩn vị Nam Bộ

Linh hồn của món vịt om nước dừa tươi này là thịt vịt phải chắc, dày thịt, nước dừa tươi ngọt và thơm thì khi nấu mới chuẩn vị. Thịt vịt kho nước dừa ăn với cơm trắng trong ngày hè bí bách là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bữa cơm trở nên ngon miệng hơn.

Vịt kho nước dừa là món chính rất dễ ăn trong mùa hè bởi hương vị thanh thanh của nước dừa, hơi có mùi beo béo của vị dừa tươi kèm với độ ngọt tự nhiên của thịt vịt, khi vừa thưởng thức thấy mềm tan trong miệng, rất thơm và “gây nghiện”.

Thịt vịt kho nước dừa là món ăn mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều yêu thích

Chuẩn bị nguyên liệu làm món vịt kho nước dừa

Công thức làm vịt nấu nước dừa tươi này phù hợp cho gia đình 4 người ăn, nếu gia đình có nhiều thành viên hơn thì có thể dựa vào tỉ lệ mà gia giảm thêm nguyên liệu cho phù hợp với khẩu phần và sở thích.

Nguyên liệu gồm có:

- 1 con vịt nhỏ: chọn loại vịt dày thịt, phần da mỡ vừa phải không quá dày

- Dừa xiêm: 1 trái

- Nước cốt dừa lon: ½ lon

- Ớt tươi: 3 trái

- Nước hàng

- ½ củ gừng tươi, 2 củ sả, rau mùi, hành lá

- Các loại gia vị: xì dầu, bột canh, đường, hạt tiêu xay,...

Chọn vịt chắc thịt, ít béo giúp món ăn thanh đạm và ngon miệng hơn

Cách làm món thịt vịt kho nước dừa

Phần 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt vịt sau khi mua về thì tiến hành làm sạch, rửa với giấm hoặc chanh và muối hạt. Để khử hoàn toàn mùi hôi ở vịt có thể đun 1 nồi nước lớn, đập dập gừng thả vào, đợi nước sôi thì nhúng vịt vào rồi nhấc ra ngay

Chặt thịt vịt thành các miếng vừa ăn, không chặt quá nhỏ vì thịt vịt khi đem kho sẽ khá hao

Sả và gừng đập dập, băm nhỏ

Hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ

Ớt rửa sạch, bỏ phần cuống đi vì khi kho sẽ để nguyên cả quả

Ướp thịt vịt cùng với gừng, sả vừa băm cùng với 1 thìa bột canh, ½ thìa đường, 3 thìa xì dầu, 1 thìa nước hàng và 1 thìa hạt tiêu xay, bọc kín rồi bỏ tủ lạnh ít nhất 30 phút trước khi đem nấu

Ướp vịt trước ít nhất 30 phút giúp thịt vịt ngấm đều gia vị

Phần 2: Tiến hành chế biến món thịt vịt kho nước dừa

Vịt sau khi ướp ngấm thì lấy ra xào sơ trên chảo thật to lửa cho khô bớt nước chảy ra

Đổ thịt vịt vào nồi kho, xếp ớt tươi vào, đổ nước dừa gần ngập mặt thịt rồi đậy vung, vặn lửa to nhưng chú ý đừng để nước trào ra ngoài khi nấu.

Sau đó, khi nước đã cạn bớt thì vặn lửa nhỏ dần, đun khoảng 30 phút cho thịt vịt chín mềm thì đổ nước cốt dừa vào, trộn đều, thả thêm hành và rau mùi vào, rắc thêm chút hạt tiêu là xong

Thịt vịt kho nước dừa ngon nhất khi còn nóng hổi, vẫn còn mùi nước dừa tươi ngậy thơm

Thịt vịt kho nước dừa ăn ngon nhất khi vừa nấu xong, nước dừa béo ngậy vẫn còn bốc mùi thơm nghi ngút, thịt vịt còn nóng sốt và chín mềm hòa cùn nước cốt dừa đặc sánh ăn rất đưa cơm. Nếu nấu cho gia đình có trẻ nhỏ, có thể bớt gừng và không bỏ ớt để thịt vịt đỡ cay nồng.