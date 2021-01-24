Nam thanh niên ‘tìm vợ kiểu mới’: Gọi không được là rủ hội bạn đem mã tấu đến chém bạn vợ

Tin nóng 24/01/2021 15:40

Quá tức giận vì vợ đi nhậu nhưng không nghe điện thoại, đối tượng Hiếu rủ hội bạn của mình mang mã tấu đến quán nhậu tìm vợ và manh động ra tay chém bạn vợ.

Theo thông tin từ Công an TP Tân An, tỉnh Long An, ngày 24/1/2021 đơn vị đã bắt tạm giam và đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Võ Trọng Hiếu (23 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng phạm với Hiếu còn có Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi), Đoàn Văn Trường (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Giang (30 tuổi).

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Đối tượng Hải và Trường tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Cụ thể, tối 16/1/2021, Hiếu phát hiện vợ mình là Hồ Thị Thanh Thủy (21 tuổi, quê Tiền Giang) đi nhậu chung với 3 thanh niên ở một quán nhậu trên địa bàn phường 5, TP Tân An. Ngay sau đó, Hiếu đã một mình đến quán nhậu tìm Thủy nhưng vì cô vợ trốn bên trong quán, nên Hiếu không thể gặp được. Chưa thỏa mãn, Hiếu rủ thêm hội bạn bao gồm Hải, Trường, Giang quay trở lại quán nhậu lần nữa, với quyết tâm tìm cho được Thủy.

Khi đến quán nhậu, nhóm này đã dùng mã tấu xông vào chém bạn vợ Hiếu, tức anh Phạm Công K. khiến anh K. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm đối tượng đã tẩu thoát ngay sau đó nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

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