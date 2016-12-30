Người dân trong chung cư nghe tiếng động lớn nên chạy ra xem thì thấy người đàn ông nước ngoài đã chết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 29.12, người dân sống ở chung cư Sunview, (nằm trên đường Cây Keo, Q.Thủ Đức, TP.HCM) nghe tiếng động lớn nên chạy ra xem thì phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài (khoảng 50 tuổi, quốc tịch Philippines) nằm dưới đất.

Tại hiện trường, người đàn ông mặc quần lửng, áo thun trắng.

Theo lời người dân, người đàn ông trên thuê một căn hộ ở tầng 16 của chung cư sống nhiều năm qua.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng 16 xuống đất tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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