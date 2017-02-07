Sau 3 giờ lặn tìm, lực lượng người nhái thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy thi thể cô gái dưới dòng kênh, cách bờ khoảng 20 mét.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 17.2, nhiều người dân sống gần cầu Kênh Tẻ (Q.4, TP.HCM), phát hiện cô gái khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng, quần đen đi lững thững trên bờ rồi bỏ lại đôi dép, lao mình xuống dòng kênh mất tích.

Nhận được tin báo, lượng lượng chức năng địa phương phối hợp cùng Cảnh sát PCCC TP.HCM phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Sau 3 giờ lặn tìm, lực lượng người nhái thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tìm thấy thi thể cô gái dưới dòng kênh, cách bờ khoảng 20 mét.

Thi thể cô gái sau đó được lực lượng chức năng đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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