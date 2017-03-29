Bé trai 11 tuổi mất tích khi tắm trên sông Sài Gòn

Tin nóng 29/03/2017 17:24

Trong lúc cả nhóm đang tắm ở sông Sài Gòn thì bé trai 11 tuổi bị nước cuốn ra giữa dòng mất tích.

Sáng 29.3, em T.T.B (11 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng 4 bạn khác ra sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi cũ (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để tắm.

Bé trai 11 tuổi mất tích khi tắm trên sông Sài Gòn - Ảnh 1
Lực lượng người nhái đang lặn tìm bé trai - ẢNH: LONG THỦY

Trong lúc cả nhóm đang bơi thì B. bị nước cuốn ra giữa dòng mất tích. 4 em còn lại hoảng sợ bơi lên bờ hô hoán với những người xung quanh.

Hay tin, ông Ba Chúc (60 tuổi, ngư dân ở sông Sài Gòn) nhanh chóng dùng ghe máy tìm kiếm nhưng bất thành.

Bé trai 11 tuổi mất tích khi tắm trên sông Sài Gòn - Ảnh 2
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn - ẢNH: LONG THỦY

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt triển khai công tác tìm kiếm.

Sau 2 giờ lặn dưới nước, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích em B.

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