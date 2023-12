Tiểu sử Gin Tuấn Kiệt - Hot Boy, ca sĩ, diễn viên triển vọng của showbiz Việt

Ngay khi học cấp 2, Gin Tuấn Kiệt đã nổi danh trong trường, từng đoạt giải nhất cuộc thi Gương mặt tuổi hồng của báo Khăn Quàng Đỏ. Khi lên cấp 3, anh càng bộc lộ nhiều hơn khả năng ca hát của mình, đã lọt vào top 10 chương trình Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam – Hot VTeen 2011 do báo VTM tổ chức. Sau cuộc thi này, anh được chú ý nhiều hơn và được mời tham gia nhóm nhạc M-Code. Cũng từ đây anh định hướng mình sẽ theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc nên theo học khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.

Anh bắt đầu cho ra bài hát đầu tiên là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Bài hát này có lượt xem khá tốt trên Youtube. Thấy được khán giả rất ủng hộ và quan tâm, Gin Tuấn Kiệt đáp lại bằng việc ra mắt single “Anh yêu em thật rồi” cho chính mình sáng tác.

Sau đó, Gin Tuấn Kiệt còn tham gia chương trình “Sing My Song”. Đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những ca sĩ kiêm sáng tác nhạc. Vì trước đó Gin Tuấn Kiệt đã được biết đến với vai trò là ca sĩ và diễn viên nên khi anh lên sân khấu nhận đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Diễn xuất của Gin Tuấn Kiệt được đánh giá rất cao

Đến với chương trình, anh mang đến ca khúc “Không thể chạm được em”. Đây là bài hát dựa trên cảm xúc của nhân vật trong phim anh từng tham gia. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết, đã mang đến một không gian lắng đọng và chinh phục được HLV Hồ Hoài Anh ngay những giây cuối cùng.

Trong quá trình đồng hành cùng nhau, Hồ Hoài Anh cũng khen Gin Tuấn Kiệt là một nghệ sĩ đa năng khi biết đàn, hát, diễn và có ngoại hình thu hút. Hơn nữa anh còn rất ham học hỏi và có khả năng chịu được áp lực cao.

Các huấn luyện viên khác trong chương trình “Sing My Song” cũng nhận xét ngoài ngoại hình bắt mắt, Gin Tuấn Kiệt còn có phong cách trình diễn tự tin, phù hợp để trở thành ngôi sao giải trí của fan hâm mộ trẻ.

Mặc dù trong chương trình “Sing My Song” Gin Tuấn Kiệt không phải là thí sinh xuất sắc nhất, nhưng những nỗ lực của anh đã “gặt hái quả ngọt”. Nhờ nhận được lượt bình chọn cao nhất, Gin Tuấn Kiệt đã được quay lại Sing My Song, dù anh đã bị loại ở vòng tranh đấu. Gin Tuấn Kiệt giành vé vào chung kết Sing My Song.

Trong vòng chung kết, Gin Tuấn Kiệt không còn an toàn với pop, ballad… thay đổi phong cách với âm nhạc sôi động hơn. Đây là sự “lột xác” của cá nhân của anh nhưng khi đứng trước những thí sinh mạnh như Lộn xộn band, Dũng Hà... tiết mục của anh chưa đủ nổi bật.

Nhưng phải công nhận rằng, sau chương trình này Gin Tuấn Kiệt đã trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều. Anh nhận thấy rõ điểm yếu của mình và ngày càng hoàn thiện, mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn đến với khán giả.

Sau vai diễn Đức Mẫn trong "Gia đình là số 1" giúp Gin thành danh

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, khán giả cũng vô cùng ngưỡng mộ anh trong vai trò là một diễn viên. Anh là diễn viên sáng giá được nhiều đạo diễn chú ý và mời gọi đóng phim. Vậy nên anh được nhận lời mời đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim như là Biệt thự Pensee, Nhảy cùng ước mơ, Sút…

Mặc dù đã đảm nhiệm vai chính trong nhiều bộ phim, nhưng mãi đến phim hài, tình cảm sitcom “Gia đình là số 1” (bản Việt) mới thực sự mang lại cho Gin Tuấn Kiệt danh tiếng, thu hút lượng lớn fan hâm mộ. Cũng từ sau bộ phim này nhiều khán giả đặt biệt danh cho anh là “nam thần học đường”.

Trong bộ phim “Gia đình là số 1”, Gin Tuấn Kiệt vào vai Đức Mẫn - em trai song sinh của Đức Minh - cậu học sinh học giỏi nhất trường. Còn Đức Mẫn là cậu học sinh quậy phá nhưng có tình cảm dễ thương với cô giáo của mình.

Trong phim anh được đóng cùng với dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Việt Anh, Phi Phụng, Thu Trang, Tiến Luật… Điều này đã giúp anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Bộ phim rất thành công nên danh tiếng của anh cũng vang danh. Tuy nhiên, từ sau bộ phim này anh chưa thoát được cái mác “nam thần học đường”. Vì vậy, anh vẫn luôn hi vọng và tìm kiếm những vai diễn có màu sắc khác nhau, cũng như độ khó để thử thách bản thân..

Gin Tuấn Kiệt rất có duyên với phim sitcom. Tính đến bây giờ anh đã tham gia 3 bộ phim sitcom đó là Gia đình là số 1, Ngôi sao khoai tây, Gia đình sô-bít. Cả 3 bộ phim này đều rất thành công. Anh cho biết khi đóng sitcom, đòi hỏi người diễn viên phải có sự nhanh nhạy ứng biến với các tình huống phát sinh sao cho vẫn phù hợp với đường dây câu chuyện, chứ không chỉ răm rắp diễn theo kịch bản. Đây cũng chính là cái khó của phim sitcom, nhưng cũng chính là điểm thú vị của nó. Dường như anh cũng đã quen với lối diễn “quăng bắt” của các diễn viên hài.

Tuy là “lính mới” trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng Gin Tuấn Kiệt lại khiến mọi người hài lòng. Vì ở vai diễn nào anh cũng bộc lộ được tính cách của nhân vật, hóa thân một cách trọn vẹn, làm nhân vật có linh hồn và sức sống.

Mặc dù anh rất thành công trong việc diễn xuất, tuy nhiên, ca hát vẫn là đam mê lớn nhất của anh. Vì vậy, anh luôn tìm đến những người thầy giỏi để học hỏi. Với những nỗ lực không ngừng, ngọn lửa đam mê dành cho âm nhạc của Gin ngày càng được thắp lên, ngày càng tỏa sáng hơn.

Gin Tuấn Kiệt có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc

Gần đây, anh cũng mới trình làng MV “Yêu anh sẽ tốt mà” với phong cách hoàn toàn mới, khác với sở trường của anh, giai điệu của bài cũng khá kén người nghe. Tuy nhiên, vì có sự khác biệt này nên Gin Tuấn Kiệt cảm thấy hào hứng vì đây được xem là một trải nghiệm mới mẻ của anh trong âm nhạc.

Tuy đây chỉ là những thử nghiệm ban đầu nhưng dường như fan hâm mộ rất ủng hộ anh và thích với sự thay đổi này. Vậy nên trong kế hoạch sắp tới, Gin Tuấn Kiệt cũng cố gắng thực hiện mỗi tháng một dự án âm nhạc để dành tặng khán giả.

Nhìn lại cả tiểu sử Gin Tuấn Kiệt có thể nhận thấy anh khá được ông trời ưu ái cho một gương mặt đúng chuẩn đẹp trai, soái ca và một giọng hát nhẹ nhàng và ngọt. Có lẽ vì vậy, so với nhiều diễn viên và các ca sĩ khác thì con đường bước vào showbiz và nổi tiếng của anh khá thuận lợi.