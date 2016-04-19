Thủy Tiên "nổi đóa" vì bị nghi bắt chước phong cách Hà Hồ

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên bị cư dân mạng cho rằng cô ngày càng "hot" hơn là do bắt chước phong cách của "nữ hoàng giải trí " Hồ Ngọc Hà mỗi khi lên sân khấu biểu diễn. Trước những lời gán ghép của cư dân mạng, vợ của tiền đạo Công Vinh đã vô cùng bức xúc. Ca sĩ Thủy Tiên đã viết một "tâm thư" khá dài để gửi người nói cô bắt chước Hà Hồ.

"Gửi ai nói ca sỹ Việt trong đó cả mình bắt chước phong cách Hà Hồ nhất là các phóng viên là fan và thân cận Hà nhé. Tất cả châu Á này đều phải học hỏi và bắt chước xu hướng của Mỹ. Cả nền âm nhạc và thời trang Hàn Quốc hay Thái , Trung v.v.. Đều phải học hỏi xu hướng thế giới từ nước đi đầu là Mỹ rồi kết hợp văn hoá nước mình.. nữ châu Á thì học hỏi phong cách của Madona , j.lo , Britney, Beyonce, Rihana.. Còn nam thì từ Justin hay Bi Rain đều học hỏi Micheal Jackson . Riêng show đỉnh của thế giới như Victoria Secret cũng lấy cảm hứng trang phục đôi cánh từ các trang phục lễ hội carnaval của Brazil. Bởi vì nền giải trí của mình quá mới còn nền giải trí của họ là chuyên nghiệp cách mình cả trăm năm .

Nên các bạn đừng có kiến thức nông cạn cứ thấy ca sỹ nào lấy ý tưởng từ những xu hướng của thần tượng nước ngoài mà Hà Hồ cũng bắt chước thì quy chụp là ca sỹ đó đi bắt chước Hà Hồ nhé.