Chắc hẳn các chị em đã không còn xa lạ gì với những chiếc khăn tam giác, tuy nhiên làm thế nào để có thể tạo kiểu cho chiếc khăn này thật độc đáo, phong cách thì không phải ai cũng đều biết làm đâu nhé!

Cách quàng khăn tam giác không phải ai cũng biết

Vậy là chẳng mấy chốc mà mùa đông lại về, vậy các chị em đã tự bỏ túi cho mình những bí quyết để có thể thắt những kiểu khăn choàng vừa ấm áp nhưng lại thời trang hay chưa? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiêu cách quàng khăn tam giác nào!

Cách quàng khăn tam giác không phải ai cũng biết

Cách 1:

+ Đầu tiên, bạn đặt đỉnh của hình tam giác nằm phía trước ngực, hướng về phía dưới. Choàng hai góc còn lại qua vai, về phía sau cổ.

+ Sau đó, bạn dùng hai đầu khăn quàng cổ thắt thành một nút sau cổ. Không cột quá chặt. Cầm phần nút thắt xoắn lại sao cho khăn ôm sát vào vai.

+ Cuối cùng bạn luồn hai đầu khăn về phía trước, vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nhé!

Cách 2:

+ Để thực hiện, đầu tiên bạn đặt đỉnh của hình tam giác nằm phía trước ngực, hướng về phía dưới. Choàng hai góc khăn còn lại giống cách 1.

+ Sau đó bạn quấn một vòng cho hai đầu khăn về phía trước.

+ Thắt nút đơn giản, thắt tiếp một nút thứ hai. Chỉnh nút thắt ở ngay phía trước hoặc lệch về một bên theo ý muốn.

+ Bước cuối cùng là giấu hai đầu khăn hoặc thả cho hai đầu khăn rơi tự do phía trước.

Cách 3:

Kiểu quàng khăn này áp dụng cho khăn vuông có tua rua

+ Đầu tiên bạn gấp đôi khăn vuông thành tam giác và quàng phần đuôi tam giác ra phía trước

+ Sau đó, bạn vắt chéo đuôi phía sau

+ Tiếp đến bạn lôi phần đuôi ấy về phía trước để rủ.

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong kiểu thắt khăn này một cách rất đơn giản mà vẫn cá tính phải không các bạn?

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