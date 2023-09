Giải mã sức hấp dẫn của Him Lam Green Park giai đoạn 2

Him Lam Green Park tọa lạc tại nút giao quốc lộ 1A và quốc lộ 18 của thành phố Bắc Ninh, giữa tâm điểm kết nối giao thông và kinh tế liên vùng: trục phát triển Hà Nội – Bắc Giang, trục hành lang cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hạ Long. Nhờ nằm tại vị trí cửa ngõ của thành phố, dự án có thể kết nối thông suốt đến hầu hết các địa điểm trọng yếu của TP Bắc Ninh, sân bay Nội Bài, khu công nghiệp trọng điểm và các tỉnh lân cận…

Him Lam Green Park sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP Bắc Ninh

Tiện ích đa dạng, đồng bộ

Đây là một trong những “vũ khí” sắc bén để Him Lam Green Park cạnh tranh trên thị trường BĐS vốn rất sôi động này. Him Lam Green Park được kiến tạo với tâm huyết trở thành khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh.

Với hệ thống hơn 40 tiện ích trong nội khu, bao gồm nhiều tiện ích thiết yếu của cuộc sống như giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa - thể thao - sự kiện, quảng trường nghệ thuật, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, công viên, sân thể thao… cư dân sẽ hoàn toàn yên tâm khi được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không chỉ vậy, với định hướng xây dựng cộng đồng thân thiện – nhân văn, chủ đầu tư đã dành gần 50% diện tích dự án để xây dựng các tiện ích công cộng và mảng xanh. Nơi đây không chỉ tạo không gian sống kết nối ngay trong căn nhà của mình mà còn mang ý nghĩa gắn kết với cả cộng đồng văn minh.

Chính sách bán hàng linh hoạt

Một trong những điểm cộng giúp Him Lam Green Park trở thành dự án sáng giá nhất thời điểm cận Tết Nguyên đán Canh Tý là chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho khách hàng từ chủ đầu tư và ngân hàng.

Với mục đích giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park giai đoạn 2. Theo đó, với chính sách hỗ trợ từ ngân hàng Bưu điện Liên việt như vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Do vậy khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng là đã được sở hữu 1 căn liền kề cùng hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại. Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Sổ đỏ lâu dài, cơ hội đầu tư hấp dẫn

Bên cạnh những ưu thế trên, chủ đầu tư Him Lam còn gia tăng sức hút cho Him Lam Green Park bằng quyền sở hữu lâu dài. Điều này không chỉ thu hút những ai muốn tìm nơi an cư cho cả gia đình mà còn khiến giới đầu tư địa ốc nhanh chóng “xuống tiền” đặt cọc.

Đặc biệt, Him Lam Green Park còn là một trong những dự án đầu tiên được cấp phép bán cho người nước ngoài. Và thực tế, đã có rất nhiều khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản… đặt cọc thành công dự án, Him Lam Green Park trở thành khu đô thị tiên phong kiến tạo nên cộng đồng đa quốc gia tại Bắc Ninh.

Him Lam Green Park được chú trọng đầu tư thiết kế mảng xanh và không gian công cộng

Chủ đầu tư & đơn vị Phát triển – Kinh doanh uy tín

Chủ đầu tư Him Lam và đơn vị Phát triển – Kinh doanh dự án Him Lam Land đều là các đơn vị uy tín trên thị trường, đã được kiểm chứng qua rất nhiều dự án tại thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong nhiều năm qua.

Với chiến lược “sản phẩm thực” đáp ứng “nhu cầu thực”, Him Lam luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu đồng thời xác định mục tiêu xây dựng các dự án như xây nhà cho chính mình. Do vậy ngoài chăm chút thiết kế cho từng không gian sống – nghỉ ngơi – vui chơi, đơn vị Phát triển – Kinh doanh còn cung cấp dịch vụ trọn gói về quản lý bất động sản, góp phần không nhỏ trong việc hình thành nên các cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại.

Thông tin quy hoạch mới

Ngoài ưu thế như vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, dịch vụ - tiện ích cao cấp và đồng bộ, thiết kế cảnh quan và khu vực công cộng được đầu tư quy hoạch bài bản, sổ đỏ lâu dài, chủ đầu tư – nhà Phát triển Kinh doanh uy tín… Him Lam Green Park giai đoạn 2 còn thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng khi liên tục được chủ đầu tư Him Lam đẩy mạnh đầu tư thêm nhiều tiện ích mới. Đặc biệt, Him Lam Green Park sẽ được hưởng lợi lớn khi nằm trong vùng quy hoạch mới của tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đã lập quy hoạch mới, Him Lam Green Park nằm trong Khu đại đô thị hiện đại với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng tầm khu đô thị, chủ đầu tư Him Lam đã chính thức hợp tác với một tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Với việc hội tụ hàng loạt ưu thế vượt trội, Him Lam Green Park giai đoạn 2 không chỉ phù hợp với nhu cầu an cư mà còn là bài toán sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

“

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 0272

Website: www.himlamgreenpark.com

”