Vợ nhẫn nhịn để chồng đưa nhân tình bầu bì về nhà ở và cái kết không ngờ sau đó

Rồi cũng có ngày Lý phát hiện chồng ngoại tình, là cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp. Vinh chẳng màng để tâm rằng vợ mình đã phát hiện. Anh vẫn ngang nhiên cặp bồ. Vợ có nói thì Vinh lại bực dọc bảo “Tôi đi kiếm con, cô đẻ được không mà ý kiến?” Lý chết lặng với câu nói của chồng. Suốt ba năm qua Lý luôn cố gắng chạy vạy tìm cách có con. Nhưng bác sĩ luôn bảo cô rất bình thường, không hề có biểu hiện hiếm muộn. Thấy vậy mà nhiều lần Lý khuyên chồng đi thăm khám xem thế nào nhưng anh nhất quyết phản đối. Lý chỉ biết một mình cố gắng nhưng lại như kẻ mù mờ quá sức chịu đựng.

Lý và Vinh cưới nhau đã ba năm. Năm đầu tiên bên nhau cả hai vợ chồng hạnh phúc lắm.Vinh tỏ ra chiều chuộng và yêu thương bạn hết mực. Sang năm thứ hai, nội ngoại xầm xì sao chậm có con, trong khi một cặp trong gia đình cưới cùng lúc với cả hai người giờ đã bế con. Năm thứ ba, Lý dần trở nên căng thẳng, Vinh cũng không còn quan tâm vợ nhiều nữa. Vợ chồng dần xa nhau lúc nào không hay, giờ chỉ cần nhìn mặt nhau là lại thấy mỏi mệt.

Điều đau lòng hơn nữa là sau khi Vinh ngoại tình, cô bồ còn có bầu và bắt anh phải rước mình về nhà chăm sóc. Cô ta dọa nếu không như thế sẽ phá thai. Vinh kiếm mòn mắt mới được một đứa cháu cho ông bà nên quyết đem bồ về nhà. Thấy chồng dẫn bồ bầu bì vế nhà, mặt Lý tái xanh. Cô không ngờ chồng lại nhẫn tâm, không còn chút tình nghĩa vợ chồng nào như thế. Mặc Lý gào khóc oán trách, chồng vẫn thản nhiên dẫn bồ lên phòng. Ả bồ nguýt mắt, cười khểnh với Lý. Lòng Lý đau như có lửa đốt, điều đầu tiên cô muốn là ly hôn ngay lập tức. Nhưng rồi khi bình tĩnh trở lại, cô lại muốn thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Vinh đưa Lý tờ đơn ly hôn đã ký. Lý năn nỉ chồng cho cô ở lại, cô sẵn sàng chăm sóc con và bồ cho anh. Thấy cũng thương vợ nên Vinh cũng tạm gật đầu đồng ý. Dù sao nếu giờ anh ly hôn rồi rước bồ về liền thì cũng bị hàng xóm dị nghị. Từ ngày đó, Lý bị bồ và chồng sai vặt như osin trong nhà. Cô bồ được nước làm tới, đối xử không ra gì với Lý. Lý vẫn ngậm đắng nuốt cay chờ ngày đứa trẻ ra đời.

Ngày cô bồ sinh con, được vài ngày đã về nhà. Lúc này ba mẹ Vinh vui mừng lắm, từ quê lên thành phố thăm cháu. Thấy mẹ của cháu mình không phải là Lý cả hai ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng chả phản đối gì. Họ mừng lấy mừng để khi có cháu, chẳng thèm để ý đến Lý. Lý im lìm không nói gì, cô vào phòng lấy một thứ rồi đi ra. Lúc ba mẹ chồng đang vui vẻ bế cháu thì Lý đưa họ xem tờ giấy mà cô đã chờ đợi bao ngày khổ sở mới có được. Ba mẹ chồng của Lý mặt mày tức giận khi đọc xong tờ giấy:

- Cái gì? Không phải là con của thằng Vinh? Còn gì nữa đây....xét nghiệm của cái Lý, là bình thường. Thế này là thế nào hả Vinh? Giải thích ba mẹ nghe, nhanh!

- Để con nói thay anh ấy. Con đem tóc của đứa bé này đi xét nghiệm ADN với chồng, thì ra kết quả ba mẹ đang xem đó. Còn sức khỏe của con bình thường, khả năng mang thai 100%. Vậy mà suốt 3 năm qua không thể có con...Hai điều nay gộp lại thì ba mẹ hiểu rồi ha...

Vinh hết sợ sệt nhìn ba mẹ, rồi lại tức giận nhìn cô bồ. Ba mẹ Vinh càng giận hơn, họ hết lao đến hỏi ả ta cho ra lẽ rồi lại quay sang tra khảo Vinh. Cảnh tượng hỗn độn, ồn ào, cả tiếng chửi lẫn tiếng khóc. Lý cười nhạt:

- Đơn ly hôn tôi đã ký. Hẹn gặp anh ở tòa.

Vinh thấy vậy vội cầu xin vợ tha thứ. Nhưng Lý lạnh lùng bước đi. Điều cô muốn làm cũng đã làm được rồi, nơi này đã chẳng còn gì có thể níu kéo cô. Lý phải đi để tìm hạnh phúc khác của cuộc đời mình thôi...

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