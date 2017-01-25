Tuổi 30 luôn tốt đẹp hơn tuổi 20 đã qua, chị em có tin không?

Tâm sự gia đình 25/01/2017 23:25

Có lẽ bạn sẽ rất bất ngờ về điều này. Nhưng thật sự thì tuổi 30 luôn có nhiều điều mà khi 20 bạn không thể nào thấy được.

Tuổi 20 bạn có bạn bè nhiều. Tuổi 30, bạn biết ai mới là bạn thật sự

Tuổi 30 luôn tốt đẹp hơn tuổi 20 đã qua, chị em có tin không? - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Ở độ tuổi 20, ta thường có nhiều bạn. Bạn cấp 2, cấp 3, đại học, nhiều bạn đến mức cả một danh sách dài trong danh bạ điện thoại. Nhưng trải qua những năm tháng từ 20 cho đến 30, bạn sẽ dần nhận ra mình sẽ không còn nhiều bạn nữa? Không phải vì ta mất dần bạn bè, mà chính là lúc bạn biết ai mới thật sự là bạn của mình. Thăng trầm sẽ nhiều lần khiến bạn gục ngã, nhưng chỉ có bạn bè đúng nghĩa mới ở lại bên bạn đến những năm 30 vững vàng. Vì vậy, những người bạn ở bên bạn khi bạn bước sang 30 mới chính là người bạn phải quý trọng đến cuối đời. Và khi 30 bạn mới hiểu bạn bè nhiều hay ít không quan trọng, bạn chân thành mới là điều quý giá nhất

Tuổi 20, chẳng dễ dàng để bạn để một ai đó ra đi. Tuổi 30, bạn dần học được cách buông bỏ

Khi 20 tuổi, chúng ta vẫn thích nắm giữ tình yêu, hơn là buông bỏ. Tuổi trẻ không ngại tổn thương, cũng vì họ cần tình yêu hơn là hạnh phúc. Họ chấp nhận yêu, yêu trong đau khổ, hơn là một hạnh phúc họ vốn sẵn có. Cũng chỉ vì khi 20, ta nghĩ về tình yêu quá lớn lao và sẵn sàng yêu đến quên hết thảy. Nhưng khi đến 30, ta sẽ dần hiểu rằng để cho một ai đó rời khỏi cuộc đời mình là điều tất yếu. Và cuộc sống chính là như vậy. Vì nếu họ không rời đi thì làm sao để có chỗ cho người xứng đáng hơn đến? Chính là ta đã biết khi nào nên nắm và khi nào phải buông bỏ. Khi nào níu kéo và khi nào buộc phải để ai đó ra đi.

Khi 20, ta không mấy tự tin vào chính mình. Khi 30, ta biết ta là ai và ta cũng biết rõ ta cần gì

Tuổi 30 luôn tốt đẹp hơn tuổi 20 đã qua, chị em có tin không? - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Khi 20, ta vẫn chưa đủ đầy những kiến thức. Cũng phải trải qua dâm lần thất bại, cũng biết bản thân chưa đủ giỏi giang. Vì vậy mà lắm lúc ta thiếu tự tin vào chính mình. Nhưng khi 30, đã nếm không ít những đắng cay, ngọt bùi, bản thân đã đủ đầy hơn những kiến thức hay kỹ năng cần có. Chính lúc này, ta biết rõ mình là ai và mình thật sự cần gì. Có chăng là những năm tháng 20 đã qua đã dần cho ta đủ trưởng thành để hiểu hơn về bản thân mình.

Khi 20, ta “đấu tranh” để chấp nhận bản thân. Khi 30, ta yêu bản thân mình nhiều hơn và cũng dễ dàng chấp nhận những nhược điểm của mình

Chặng đường của những năm 20 tuổi luôn đầy ắp những khát khao. Có ước mơ nhỏ, có tham vọng lớn. Nhưng bản thân ta lại quá nhỏ bé và non nót. Ta luôn thấy mình thiếu hụt mọi điều, vì vậy mà lắm lúc khó chấp nhận chính mình. Những năm 20 tuổi ấy, ta cố gắng hoàn thiện mình, đấu tranh khó khăn để chấp nhận một bản thân yếu ớt và non nót. Nhưng khi 30, đã đủ nhận thức ta mới hiểu rằng phải biết yêu lấy chính mình. Ta sinh ra là duy nhất, mang những giá trị khác biệt. Ta không cần phải là ai hay phải như ai cả. Khi đó, ta hiểu mình phải quý trọng chính mình và dễ dàng chấp nhận bản thân hơn.

Khi 20, ta thấy thật khó khăn để phân định người tốt kẻ xấu. Khi 30, ta đã gặp qua những người tồi tệ và đã biết cách để tránh họ.

Tuổi 30 luôn tốt đẹp hơn tuổi 20 đã qua, chị em có tin không? - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Đây vốn dĩ là kinh nghiệm sống mà ta phải trải nghiệm thì mới nhận thức rõ được. Khi còn trẻ, ta khó khăn nhận biết kẻ xấu người tốt cũng vì ta chưa gặp nhiều dạng người để mường tượng ai tốt ai xấu. Và qua bao năm cho đến năm 30, ta chắc chắn sẽ gặp đủ những dạng người tốt có, xấu cũng không thiếu. Lúc này điều ta băn khoăn sẽ không còn là ai tốt, ai xấu, mà là làm thế nào để tránh được người xấu.

Khi 20, ta nghĩ mình có nhiều thời gian và sức khỏe tốt. Khi 30, bạn luôn dùng thời gian hợp lý nhất và chăm sóc sức khỏe cho bản thân

Ở độ tuổi 20, chúng ta đầy sức sống và khao khát. Chính điều đó khiến ta ngộ nhận rằng bản thân luôn có nhiều thời gian và khỏe mạnh lắm. Nhưng thật ra, chỉ vì ta quá trẻ để nhận thức rằng thời gian và sức khỏe sẽ dần mai một đi nếu không biết trân quý. Mãi đến khi 30, đã ngấp ngưỡng giới hạn tuổi tác, sức khỏe cũng dần không còn tốt nữa, ta mới hiểu tuổi trẻ cũng dần qua nhanh. Đây cũng là khi ta nhận thức rõ ràng những giá trị về thời gian và sức khỏe vốn quý trọng với con người thế nào

Nguồn: Lifehack

 

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