Tự tin mình học rộng hiểu cao, cô thạc sĩ đến gặp chính thất đòi nhường chồng, cô vợ quê chỉ nói một câu khiến nhân tình ‘một đi không quay lại’

Tâm sự gia đình 14/10/2023 11:40

Cô thì tự tin rằng mình vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại còn là Thạc sĩ chẳng lẽ lại không hơn 1 cô gái bán hàng rong ngoài chợ của người đàn ông ấy. Người ta cũng không thể nào hiểu nổi rằng cô gái như cô mang niềm tin, động lực ở đâu để đi đòi người phụ nữ ấy nhường chồng cho mình.

Hạnh phúc gia đình bất cứ ai đã kết hôn đều mong và hi vọng gia đình mình luôn êm ấm. Cũng vì thế nên khi nào cũng vậy, anh rất thương yêu vợ con mình và chị càng tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ ngoại tình.

Vậy mà ở đời vẫn có những người con gái cố tình tới tiến định cướp anh khỏi chị. Chị chẳng biết anh có thích người ta không, có coi trọng người phụ nữ đến sau hay không. Nhưng ở thời điểm của hiện tại thì anh chính là chồng chị, là người đàn ông mà chị yêu thương và là bố của các con chị. Chẳng lý gì chị cố gắng cùng anh xây dựng nên cái gia đình hạnh phúc này bằng đó lâu lại để cho người khác hưởng.

 

Chị gặp cảnh đánh ghen ngược rất kì quái. Còn cô thì tự tin rằng mình vừa trẻ, vừa xinh đẹp lại còn là Thạc sĩ chẳng lẽ lại không hơn 1 cô gái bán hàng rong ngoài chợ của người đàn ông ấy. Người ta cũng không thể nào hiểu nổi rằng cô gái như cô mang niềm tin, động lực ở đâu để đi đòi người phụ nữ ấy nhường chồng cho mình.

 

Hôm đó, cô bồ của anh đến nơi thấy người vợ quê của nhân tình mình đang bán hàng vất vả liền tiến tới rồi nói:

Tự tin mình học rộng hiểu cao, cô thạc sĩ đến gặp chính thất đòi nhường chồng, cô vợ quê chỉ nói một câu khiến nhân tình ‘một đi không quay lại’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chị là vợ của anh Tuấn à?

- Em quen với anh Tuấn nhà chị sao?

- Tất nhiên em quen rồi, anh ấy còn đang là người yêu của em cơ mà.

- Em nói vậy là ý gì?

- Chắc chị không biết anh ấy quen em nhỉ? Khổ thân anh Tuấn lịch lãm, thành đạt như vậy mà lấy phải cô vợ quê thế này.

- Chị nhà quê nhưng chị cũng không thấy xấu hổ gì cả, chị tự hào về mình lắm.

- Em đến đây là muốn chị nhường anh Tuấn lại cho em. Chị bán hàng rong như thế sao có thể xứng với anh Tuấn được. Em học hết Thạc sĩ và đang đi làm ở 1 công ty lớn như thế mới xứng đáng với anh ý.

- Cảm ơn em đã nhắc nhở, nhưng chuyện gia đình chị có lẽ em không nên quan tâm. Còn chuyện nhường chồng thì em đừng nghĩ đến nữa.

- Chị nói vậy là ý gì?

- Chị thất vọng khi em nói em học hết Thạc sĩ đấy. Một người con gái có học thức như em sao lại đi cướp chồng người khác? Đi làm con giáp thứ 13 làm chi cho mệt?

 - Chị, chị nói thế là ý gì?

- Em chưa nghe rõ sao? Để chị nói lại cho em nè. Đã là phụ nữ xinh đẹp có học thức như em thì hãy kiếm lấy người đàn ông nào đó tử tế, chưa gia đình mà nương tựa chứ đừng có quen rồi cặp với người có vợ làm gì cho mệt thân.

- Chị... nhưng anh Tuấn yêu tôi.

- Em có thể hỏi lại anh ấy giữa chị và em anh ấy chọn ai. Đừng tự tin như vậy, bởi đàn ông đủ trưởng thành chín chắn như anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình đã xây dựng hạnh phúc cả chục năm qua để đi theo một người phụ nữ khác đâu.

- Chị, chị cứ chờ xem.

Cô bồ của anh đi mất, chị đứng lại mạnh mẽ cố gắng gượng để không rơi nước mắt khi hay tin anh phản bội lại chính là từ nhân tình của anh. Nhưng từ sau lần đó thì cô bồ cũng không còn tìm đến chị nữa, anh cũng đã quay trở về bên gia đình như xưa. Có lẽ chị đã thành công ở 1 bước nào đó để kéo anh trở về với gia đình, khiến cho cô nhân tình hiểu rằng người đến sau xen vào gia đình người khác không bao giờ là người phụ nữ có lợi.

Đau đớn tột cùng khi bị chồng và nhân tình đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khi đang bầu 6 tháng, tôi cố gắng làm điều này suốt 6 năm, để ngày gặp lại khiến chồng cũ cúi mặt vì xấu hổ

Đau đớn tột cùng khi bị chồng và nhân tình đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khi đang bầu 6 tháng, tôi cố gắng làm điều này suốt 6 năm, để ngày gặp lại khiến chồng cũ cúi mặt vì xấu hổ

Cả đời này cô cũng không bao giờ quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà cô bị chính người chồng mình hết mực yêu thương ấy đuổi ra khỏi nhà giữa đêm với cái bụng bầu 6 tháng. Người vợ như cô nào còn nỗi đau nào bất hạnh hơn thế.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tình của chồng nhân tình của chồng ghen với vợ vợ cao tay trị tiểu tam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng