Phụ nữ ạ, hãy đọc kỹ bài này để không bao giờ đau khổ nữa

Là phụ nữ, khi thích một thứ gì đó, hãy tự kiếm tiền mà mua. Đừng trông đợi vào ai, bởi chỉ khi độc lập về kinh tế, bạn mới tìm thấy tự do cho chính mình.

Một người phụ nữ có nhan sắc luôn là một ưu thế, nhưng điều quan trọng hơn cả một nhan sắc chính là thần thái của một người phụ nữ, thần thái là vẻ đẹp nội tâm bên trong và biểu hiện thông qua biểu cảm trên gương mặt bạn.

Là phụ nữ đừng quá liều lĩnh và gan dạ, đừng cộc cằn, thô lỗ nhưng cũng đừng khéo léo, mánh lới quá.

Là phụ nữ, đừng có hơi tý là khóc lóc, ủ dột. Đừng để mình đáng thương, đừng van xin bất cứ ai và đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Nếu không bạn là một người phụ nữ tồi và không đáng được yêu thương.

Là phụ nữ đừng đòi hỏi quá nhiều và phải học cách chấp nhận. Đời này làm gì có hoàn hảo và đâu phải mọi việc đều như ý muốn. Phụ nữ luôn khổ vì họ tham lam.

Là phụ nữ nên ghi nhớ, quá khứ có thể khoogn hoàn hảo, nhưng nó đã đi qua. Tương lai mới là cái cần hướng đến.

Là phụ nữ, đừng bao giờ quên bản năng làm mẹ của mình, hãy yêu thương những đứa trẻ, kể cả khi đó không phải con của mình. Luôn nhớ rằng mình cũng từng là một đứa trẻ và trẻ con thì cần được yêu thương, chăm sóc chân thành.

Là phụ nữ, hãy thương yêu gia đình mình và cưới một người đàn ông biết yêu thương gia đình. Sau khi kết hôn, phụ nữ hãy coi bố mẹ chồng như bố mẹ của mình và chăm sóc, yêu thương họ, phụ nữ sẽ trở thành người vợ đáng giá trong mắt chồng. Cho đi đâu có nghĩa là chỉ nhận cho riêng mình, đừng bao giờ nghĩ làm vợ – làm mẹ là hy sinh.

Là phụ nữ, đừng õng ẹo chanh chua, đừng giả điên xạo xạo, đừng làm giá, bọn kia biết hết đấy! Chỉ là nó cũng đang giả điên theo mình thôi.

Là phụ nữ, đừng thông minh quá, mà có lỡ thông minh quá cũng đừng để bọn nó biết. Giữ lại cái thông minh để mà đối phó những chuyện không lường trước được.

Là phụ nữ, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần tìm một người người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có.

Là phụ nữ thì không nên giữ thù oán, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây, không ai ở với ai cả cuộc đời, 1 số việc không nên giữ trong lòng.

Là phụ nữ, dù đêm trước có khóc ướt gối, đau đớn, vật vã thế nào thì sáng hôm sau hãy ăn vận thật chỉn chu trước khi ra khỏi nhà.

Là phụ nữ thật lạ bởi có rất nhiều người đàn ông khiến họ cười nhưng họ lại thường yêu người khiến họ khóc. Tuy nhiên, thay vì cứ hướng mắt về phía nỗi buồn, sao bạn không thử nhìn lại gia đình, nhìn lại gương mặt của mẹ và ánh mắt bố.

Là phụ nữ, đi một mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ, điệu đà để bọn đấy nó trêu, mà phải “đeo” một vẻ mặt láo toét kiểu lạnh lùng vào, nhưng đừng làm quá… chúng nó đập cho.

Là phụ nữ, phải biết chăm sóc người thân trước tiên rồi muốn ra đường chăm sóc ai cũng được.

Là phụ nữ, thiệt thòi hơn đàn ông trăm bề, hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ, vững chắc, vươn lên!