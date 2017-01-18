Không ai trong chúng ta thích những cuộc chiến tranh lạnh nhưng đây thật sự là những điều xảy ra khi chúng ta đang sợ hãi rằng chồng sẽ chán mình. Và lắm lúc chúng ta sẽ không hiểu những sai lầm mà mình mắc phải luôn có thể giết chết cuộc hôn nhân của chính mình. Các chị em hãy ghi nhớ thật kỹ những lỗi lầm không ngờ sau đây để đừng khiến chồng chán, chồng chê nhé!

Khi cuộc hôn nhân không còn đi theo hướng mà chúng ta mong muốn, chúng ta bắt đầu hoảng sợ. Khi chúng ta nghĩ chồng đang dần rời xa mình, chúng ta cố gắng dùng sức để cố gắng giữ anh ấy lại. Chúng ta thường đổ lỗi người gây ra mọi thứ là anh ấy và lên án anh ấy đã gây ra lỗi.

Lỗi mà phụ nữ mắc phải khi chồng trở nên thờ ơ chính là vô thức mặc định rằng chồng sai khi làm những điều họ không thích

Chúng ta đổ lỗi cho chồng khi anh ấy không cư xử như mình mong muốn

Chúng ta tự tạo một câu chuyện trong đầu rằng chồng cảm thấy thế nào và hành động theo lòng tin ấy như thể nó luôn đúng. Thật sự khi, nhiều khi chồng không làm như ta nghĩ không có nghĩa là anh ấy làm sao. Và chồng cư xử không như ta mong muốn cũng không có nghĩa là anh ấy không yêu thương và nghĩ suy cho ta. Mọi điều đều có nguyên nhân của nó. Khi xảy ra bất cứ điều gì, hãy hỏi chồng tại sao lại như vậy, thay vì cứ than phiền hay đổ lỗi cho chồng. Điều các bà vợ nên làm là hãy hỏi chồng và trở nên cởi mở để chia sẻ hơn. Chỉ là đôi khi vợ lại làm ngược lại rồi lại càng đẩy chồng ra xa mình hơn.

Ngay cả khi đàn ông cảm thấy chán hôn nhân thì anh ấy vẫn chưa có ý định rời bỏ. Đừng tạo cơ hội để một ai khác xen vào hay càng đẩy chồng ra xa hơn trong lúc này. Bởi vậy, khi mâu thuẫn xảy đến, đừng chỉ làm nó ngày một tồi tệ hơn, hãy ngồi lại và nói chuyện để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Những cơn tức giận cũng chỉ khiến chồng càng muốn rời bỏ bạn nhanh hơn mà thôi.

Đừng hỏi chồng đang cảm thấy thế nào, hãy hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đây là cách gợi sự tò mò và cởi mở hơn với chồng, ngay cả khi chồng đã dần mất hứng thú với vợ. Nỗi sợ hãi mất chồng luôn ngăn chúng ta tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Nếu chúng ta để nỗi sợ hãi này đánh bại, chúng ta sẽ mất cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân hay tìm cách để nó tốt đẹp hơn. Và bạn sẽ không thể kết luận hay nói bất cứ điều gì khi chưa hiểu hết câu chuyện nào đó. Đừng tự đánh mất lòng tin ở chồng khi vẫn chưa cho anh ấy giải thích. Hãy để chồng có thể kể lại bạn nghe rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Bạn cần cân nhắc và suy xét kỹ lưỡng dù chuyện gì có xảy ra. Đừng sợ hãi, càng sợ hãi sẽ càng không làm được gì tốt hơn được cả.

Nếu muốn giữ chân một người đàn ông, hãy bỏ ngay suy nghĩ chúng ta biết anh ấy đang cảm thấy thế nào. Ta cần để anh ấy hiểu ta luôn sẵn sàng lắng nghe anh ấy nói mà không trách móc hay than phiền gì

Giao tiếp trong hôn nhân luôn rất cần thiết. Ai đúng hay ai sai nhiều khi không phải là vấn đề, mà có giữ được nhau không mới là quan trọng. Chịu thiệt một chút, nhường nhịn nhau một tí để giữ hôn nhân của mình cũng chẳng sao cả. Trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi có giận dữ hay chồng làm sai chuyện gì cũng hãy tạo cho chồng cơ hội bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ của anh ấy. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng bạn hiểu hết suy nghĩ của chồng. Vợ chồng luôn cần nói chuyện rõ ràng với nhau, cả về suy nghĩ lẫn cảm xúc. Có như thế thì mới không có mâu thuẫn, dễ khiên cả hai gần nhau hơn.

Nguồn: Yourtango