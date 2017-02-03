Muốn không phải khổ sở, đau buồn vì đàn ông nữa, phụ nữ phải nhớ thật kỹ những điều này!

Hãy nhớ một điều, dù là đàn ông hay phụ nữ thì ta đều có quyền tự định đoạt cuộc sống của mình. Hạnh phúc của ta cũng luôn có thể do chính ta lựa chọn. Vậy thì việc gì phải mãi khổ đau vì một người đàn ông, việc gì phải phụ thuộc hạnh phúc của mình vào người khác hả phụ nữ ơi?

Đừng khờ dại dành trọn thanh xuân cho một người không xứng đáng. Yêu sai người có thể không phải lỗi của bạn, nhưng chọn lựa ở bên một người không xứng đáng thì hoàn toàn là do bạn. Nếu có thể yêu, thì hãy yêu cho đáng. Đừng cứ mải miết hết mối tình này lại đến duyên nợ khác, bạn chẳng được gì ngoài sự tàn phai chính yêu thương và nhan sắc của mình. Hãy dành tặng những tốt đẹp và tươi mới nhất của tâm hồn bạn cho một người xứng đáng có được nó. Đừng yêu quá nhiều lần tạm bợ, một vài lần chắc chắn cho cả đời về sau mới là đáng, là không hoang phí thanh xuân, phụ nữ à!

Quá khứ à? Quên nó đi!

Phụ nữ bất hạnh chính là vì cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, không dám buông bỏ. Nhưng chưa khi nào quá khứ có thể quyết định hiện tại hay tương lai của bạn cả. Quá khứ là để nhớ lại, chứ không phải để tìm về. Điều bạn nên làm là sống cho hiện tại và tương lai, đó mới là điều cần thiết nhất. Quá khứ qua rồi, đừng tìm đừng kiếm nó nữa, để nó ngủ yên đi, được không?

Yêu thương gia đình nhiều hơn

Những đêm bạn khóc thương vì người dưng không đáng, liệu bạn có nhớ ba mẹ đã yêu thương và bảo bọc bạn thế nào? Họ đau khi bạn vấp ngã trầy sướt chân tay, còn bạn lại đau lòng vì người không trân trọng bạn. Vậy bạn có xứng đáng với yêu thương và chở che của ba mẹ không? Bạn dành thời gian để buồn khổ vì người dưng, có nhận ra thời gian của ba mẹ chẳng còn được nhiều nữa không? Hãy nhớ rằng ba mẹ là món quà quý giá duy nhất mà bạn có trong đời, hãy yêu thương và trân trọng họ nhiều hơn. Và cũng hãy lựa chọn người đàn ông sẵn sàng quý mến gia đình bạn hết lòng. Cũng hãy hết lòng vì ba mẹ chồng, đó cũng là người đã nuôi nấng và yêu thương người đàn ông của bạn cả đời.

Độc lập tài chính

Đừng mang hy vọng tiền tài đặt vào đàn ông. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách tự kiếm tiền để nuôi sống mình. Vì họ hiểu sai lầm của phụ nữ bất hạnh chính là phụ thuộc tài chính vào đàn ông. Đàn ông có thể cho bạn tình yêu lẫn tiền bạc nhưng cũng không ngần ngại bỏ bạn ra đi bất cứ lúc nào. Họ cũng sẽ có lúc xem thường sự dựa dẫm của bạn. Vì vậy, hãy tự kiếm tiền và đừng phụ thuộc vào bất cứ ai. Hãy là người phụ nữ độc lập. nét quyến rũ mà mọi đàn ông đều mê đắm!

Yếu đuối cũng được, khóc lóc cũng không sao, nhưng ngày mai nhất định phải đứng dậy!

Phụ nữ sinh ra vốn đã yếu đuối, lắm nước mắt, cũng không ít buồn phiền. Rồi sẽ có lúc bạn vì không chịu nổi nữa mà gục ngã. Thế cũng không sao, mệt thì nghỉ, buồn thì khóc, chẳng sao cả. Nhưng đừng mãi kéo lê mình trong khổ đau. Có thế nào cũng hãy đứng dậy mà đi tiếp. Bạn không thể tự đứng dậy thì chẳng ai có thể giúp bạn cả. Mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và bạn vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình. Chẳng ai chết vì đau buồn cả, mà là sống cùng nó, đối đầu và chiến thắng nó mà thôi!

Không cần là người phụ nữ xinh đẹp hay nữ tính, chỉ cần làm phụ nữ khôn ngoan là đủ!

Đàn ông có thể say đắm phụ nữ đẹp. Nhưng một khi anh ta đã ngoại tình rồi thì có xinh đẹp sắc xảo thế nào cũng bằng không. Đàn bà hơn nhau không phải ở nhan sắc. Giữ chân được đàn ông cũng không phải là dung nhan. Mà là đàn bà thông minh, là đàn bà biết nắm biết buông đúng lúc, là đàn bà biết khiến đàn ông phải giữ lấy mình không dứt. Muốn được như vậy, hãy trao dồi chính mình mỗi ngày. Làm mình đẹp hơn, có tri thức và nghĩ suy hơn sẽ càng khiến đàn ông vừa thương vừa nể