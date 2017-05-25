Là đàn bà có khổ gì cũng phải cố gắng đừng khiến mình phải khổ vì tiền

Phụ nữ muôn thuở luôn cần tình yêu, chồng và gia đình. Họ cần nhiều đến mức đôi khi họ hy sinh hết thảy mọi điều bản thân có. Nhưng họ lại có khi quên rằng, họ cũng cần phải có tiền, lắm lúc là rất nhiều tiền nữa kìa. Tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì tất cả sẽ dễ dàng hơn. Có tiền không phải chỉ để khoe khoang, lo cho bản thân, mà còn để lo cho người mà ta yêu thương. Và tiền còn có thể bảo vệ phụ nữ khi không còn đàn ông ở bên

Thời đại rồi cũng dần đổi thay, đàn bà đã có thể bước ra xã hội, cách này hay cách khác, vì điều nọ hay điều kia, họ cũng đã có thể học cách kiếm tiền. Nhưng tâm can đàn bà vẫn vậy, vẫn hay ngập ngụa trong những khổ đau tưởng chừng như không dứt. Chung quy cũng vì đàn ông, vì đổ vỡ, vì tổn thương. Nhưng họ không được quên rằng, có khổ gì đi chăng nữa, cũng đừng khổ vì tiền. Vì sao à?

Từ muôn đời xa xưa, người đời hay có quan niệm rằng nơi của phụ nữ chính là bếp núc khói lửa. Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ nội trợ. Cũng từ đó mà điều phụ nữ quan tâm nhiều nhất không phải là tiền bạc, mà là làm sao để chồng con hạnh phúc, gia đình ấm êm. Là phụ nữ phải hy sinh thế nào, phải cho đi ra sao để hạnh phúc, chứ không phải là kiếm được nhiều tiền ra sao.

Bạn biết không, chẳng có gì chắc chắn rằng người đàn ông bạn yêu thương đến cháy lòng kia sẽ ở bên bạn mãi mãi. Cũng không có gì đảm bảo anh ta sẽ không khiến bạn đau lòng. Anh ấy luôn có thể ra đi bất cứ lúc nào, như chưa bao giờ đắm say ở bên bạn cả. Rồi lại đau khổ, lại chật vật không điểm tựa. Không có đàn ông ở bên, có phải đã từng nghĩ sẽ khó mà sống được không? Không, đau lòng là thật, thương tổn là thật, nhưng bạn vẫn có thể sống tốt, nếu bạn có tiền.

Chính là đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào, ngay cả khi đó là chồng của bạn. Bạn phải có sự nghiệp, phải có tiền, tiền của bạn, không phải của đàn ông. Có như vậy thì dù một mình bạn vẫn có thể sống can trường và bản lĩnh nhất. Có như vậy thì dù có bị bỏ rơi, có bị thương tổn ra sao, bạn vẫn có thể đứng dậy mà bước tiếp. Sẽ chẳng có điều gì bảo vệ bạn tuyệt đối bằng tiền cả, nhất là khi đàn bà vốn yếu thế hơn. Hãy nhớ, đàn ông luôn có thể rời xa bạn, còn tiền thì sẽ thủy chung nếu bạn biết quý trọng nó.

Tiền không thể mua được tất cả nhưng ít nhất nó có thể khiến phụ nữ tự chữa lành những vết thương mà đàn ông gây ra. Bạn có tin không? Thật sự thì chẳng sai đâu. Tiền có thể giúp bạn đẹp hơn, hiểu biết và cả chững chạc hơn nữa. Tiền cho bạn những buổi hẹn hò, đôi lần chuyện trò với bạn bè. Nó còn có thể để bạn thoải mái với những chuyến du lịch đó đây. Sẽ đến lúc bạn hiểu, so với việc chạy theo một người đàn ông bội bạc đã không còn yêu thương bạn, thì kiếm tiền để tận hưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Và bạn sẽ nhận ra, đầu tư vào đàn ông có thể lỗ vốn đến tổn thương, nhưng tiền sẽ sinh ra tiền. Đàn ông có thể phản bội bạn, còn tiền thì tuyệt đối không.

Và hơn hết thảy, bạn có tiền không phải chỉ khiến bản thân hạnh phúc hơn, mà còn có thể lo cho gia đình, người thân của mình. Muốn bảo vệ những người bạn yêu thương, bạn phải mạnh mẽ trước đã. Bạn phải đứng được vững vàng trên đôi chân của mình, phải có tiền thì mới có thể giúp người thân của mình. Đừng mãi chạy theo những đau lòng, mà quên rằng bạn cũng còn người để bảo bọc, chở che.

Bạn có thể khổ vì nhiều thứ, vì lắm chuyện, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ khiến mình phải khổ vì tiền. Vì suy cho cùng, đàn bà trong đời có mấy bận tin tưởng ai tuyệt đối, có mấy lần được chở che yêu thương mãi mãi? Mọi thứ đều không được đảm bảo tuyệt đối bằng tiền. Nhưng hãy là những đồng tiền chân chính, bằng chính mồ hôi và nước mắt của bạn. Cố gắng mỗi ngày làm việc và sống thật ý nghĩa. Có như vậy bạn mới có thể sống thanh thản và nhẹ nhàng mà tận hưởng cuộc đời.

Và hãy nhớ thật kỹ, tiền vẫn tốt hơn đàn ông tệ gấp vạn lần, phụ nữ nhé!

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