Chồng ngoại tình là nỗi đau mà không bà vợ nào có thể chịu đựng dễ dàng. Nhưng ngay cả khi có ở tận cùng đau lòng, có phải bị bỏ rơi ra sao thì cũng phải thật bình tĩnh mà xem xét, giải quyết vấn đề. Vì hôn nhân không còn là việc của tình cảm , của sự nuông chiều cảm xúc nữa. Bạn phải thật tỉnh táo nghĩ cho mình, cho con cái và gia đình nữa. Lúc thế này, các chị em hãy ghi nhớ những điều sau đây để khiến bản thân giúp mình thoát khỏi bất hạnh.

Những lúc thế này, phụ nữ thường rất nhạy cảm và dễ xúc động . Càng đau lòng lại càng dễ không kiềm chế được ứng xử của mình trước thái độ tệ của chồng. Nhưng phụ nữ nên nhớ, dù có thế nào cũng phải giữ thái độ tôn trọng chồng. Anh ta sai không có nghĩa là chúng ta cũng phải sai như anh ta. Phải thật bình tĩnh. Đây là cách bạn không những thể hiện sự tôn trọng chồng mà còn là tôn trọng bản thân và hôn nhân của mình. Và hơn nữa, dù có thế nào thì anh ta cũng là chồng, là cha của con bạn. Đừng để con bạn thấy vợ chồng bạn không thể hiện thái độ đàng hoàng với nhau. Lúc ấy sẽ dễ tổn thương con, còn mang những suy nghĩ không tôn trọng cha của chúng.

Cần tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và kiên định với ý kiến của mình

Biết là đau lòng nhưng phụ nữ nên tìm hiểu rõ ràng câu chuyện gian dối của chồng. Việc tìm hiểu thế này để bạn có thể xem xét chuyện nên kết thúc hay tiếp tục hôn nhân sau này. Và khi phát hiện chồng ngoại tình, đừng im lặng. Vợ càng im lặng khi chồng ngoại tình thì sẽ chỉ khiến chồng càng làm tới, không nể nang vợ mình. Phụ nữ phải lên tiếng, đừng im lặng chỉ bản thân mình tổn thương. Phải nói để chồng biết rõ quan điểm và ý kiến của bạn. Là anh ta sai và anh ta không có quyền trở nên tồi tệ hơn. Đừng để chồng thấy anh ta ngoại tình chẳng có gì sai, và bạn phải chịu những sự khó khăn, phũ phàng của chồng.

Xác định rõ những tổn thương và thu thiệt của bản thân

Đây là điều ít phụ nữ có thể nghĩ đến. Khi chồng ngoại tình, nhiều người chỉ nghĩ được việc làm sao để chồng quay về bên mình hay cứ đặt câu hỏi tại sao chồng ngoại tình rồi oán trách bản thân. Nhưng họ quên rằng nếu họ làm vậy thì bản thân sẽ nhận bao nhiêu tổn thương và đau lòng? Trong hôn nhân, đừng mãi nghĩ bất chấp mọi điều để chồng ở lại. Ta phải nghĩ được việc nếu làm thế này hay thế kia thì bản thân tổn thương bao nhiêu, đau lòng ra sao? Hãy lấy hạnh phúc của mình và con cái làm mấu chốt của mọi vấn đề. Đừng quá trông cậy vào một người đàn ông bội bạc phũ phàng.

Đừng để thái độ của chồng làm chủ tình thế

Chồng ngoại tình, chính là anh ta sai. Nhưng rõ ràng trong nhiều gia đình khi chồng ngoại tình, anh ta chẳng hề thấy mình sai mà vợ thì lại đau khổ năn nỉ ỉ ôi để anh ta quay về. Trong hôn nhân, phụ nữ hãy cố gắng cân bằng vị thế ngang bằng của mình và chồng dù trong bất cứ chuyện gì. Thấy rõ lý do đổ vỡ là vì chồng thì phải nói rõ ràng. Khi là lỗi của mình thì phải nổ lực sửa đổi. Có làm được như vậy thì chồng mới nể ta được. Đừng chỉ biết chì chiết và chửi rủa chồng, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến chồng thêm chán ghét ta mà thôi.

Đưa ra quyết định của riêng mình.

Phụ nữ nên có quyết định của mình khi chồng ngoại tình. Nếu có thể tha thứ và chồng muốn quay về thì hãy cho anh ấy một đường về. Ai cũng có những lỗi sai cần tha thứ, chỉ cần biết lỗi và sửa sai thì cũng đã tốt rồi. Và một khi đã quyết định tha thứ thì hãy dẹp hết những chuyện cũ sang một bên. Hãy cùng chồng tạo những hồi ức mới tốt đẹp hơn để lấp đầy những đau buồn đã qua. Nhưng nếu chồng nhất quyết không chịu quay về hay bản thân mình không thể tha thứ thì đừng nên gượng ép tiếp tục. Đích đến cuối cùng của gia đình là không khí hạnh phúc. Không có được điều đó thì thà rằng kết thúc, cho nhau một con đường tốt đẹp hơn