Khi chồng ngoại tình, bỏ rơi vợ con, đàn bà phải ghi nhớ thật kỹ những điều này để không khổ đau triền miên

Tâm sự gia đình 25/08/2017 17:05

Bạn phải thật tỉnh táo nghĩ cho mình, cho con cái và gia đình nữa. Lúc thế này, các chị em hãy ghi nhớ những điều sau đây để khiến bản thân giúp mình thoát khỏi bất hạnh.

Chồng ngoại tình là nỗi đau mà không bà vợ nào có thể chịu đựng dễ dàng. Nhưng ngay cả khi có ở tận cùng đau lòng, có phải bị bỏ rơi ra sao thì cũng phải thật bình tĩnh mà xem xét, giải quyết vấn đề. Vì hôn nhân không còn là việc của tình cảm, của sự nuông chiều cảm xúc nữa. Bạn phải thật tỉnh táo nghĩ cho mình, cho con cái và gia đình nữa. Lúc thế này, các chị em hãy ghi nhớ những điều sau đây để khiến bản thân giúp mình thoát khỏi bất hạnh.

Dù chồng có thể hiện thái độ khó chịu hay phũ phàng thế nào cũng hãy tôn trọng anh ấy.

Khi chồng ngoại tình, bỏ rơi vợ con, đàn bà phải ghi nhớ thật kỹ những điều này để không khổ đau triền miên - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Những lúc thế này, phụ nữ thường rất nhạy cảm và dễ xúc động. Càng đau lòng lại càng dễ không kiềm chế được ứng xử của mình trước thái độ tệ của chồng. Nhưng phụ nữ nên nhớ, dù có thế nào cũng phải giữ thái độ tôn trọng chồng. Anh ta sai không có nghĩa là chúng ta cũng phải sai như anh ta. Phải thật bình tĩnh. Đây là cách bạn không những thể hiện sự tôn trọng chồng mà còn là tôn trọng bản thân và hôn nhân của mình. Và hơn nữa, dù có thế nào thì anh ta cũng là chồng, là cha của con bạn. Đừng để con bạn thấy vợ chồng bạn không thể hiện thái độ đàng hoàng với nhau. Lúc ấy sẽ dễ tổn thương con, còn mang những suy nghĩ không tôn trọng cha của chúng.

Cần tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và kiên định với ý kiến của mình

Biết là đau lòng nhưng phụ nữ nên tìm hiểu rõ ràng câu chuyện gian dối của chồng. Việc tìm hiểu thế này để bạn có thể xem xét chuyện nên kết thúc hay tiếp tục hôn nhân sau này. Và khi phát hiện chồng ngoại tình, đừng im lặng. Vợ càng im lặng khi chồng ngoại tình thì sẽ chỉ khiến chồng càng làm tới, không nể nang vợ mình. Phụ nữ phải lên tiếng, đừng im lặng chỉ bản thân mình tổn thương. Phải nói để chồng biết rõ quan điểm và ý kiến của bạn. Là anh ta sai và anh ta không có quyền trở nên tồi tệ hơn. Đừng để chồng thấy anh ta ngoại tình chẳng có gì sai, và bạn phải chịu những sự khó khăn, phũ phàng của chồng.

Xác định rõ những tổn thương và thu thiệt của bản thân

Khi chồng ngoại tình, bỏ rơi vợ con, đàn bà phải ghi nhớ thật kỹ những điều này để không khổ đau triền miên - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đây là điều ít phụ nữ có thể nghĩ đến. Khi chồng ngoại tình, nhiều người chỉ nghĩ được việc làm sao để chồng quay về bên mình hay cứ đặt câu hỏi tại sao chồng ngoại tình rồi oán trách bản thân. Nhưng họ quên rằng nếu họ làm vậy thì bản thân sẽ nhận bao nhiêu tổn thương và đau lòng? Trong hôn nhân, đừng mãi nghĩ bất chấp mọi điều để chồng ở lại. Ta phải nghĩ được việc nếu làm thế này hay thế kia thì bản thân tổn thương bao nhiêu, đau lòng ra sao? Hãy lấy hạnh phúc của mình và con cái làm mấu chốt của mọi vấn đề. Đừng quá trông cậy vào một người đàn ông bội bạc phũ phàng.

Đừng để thái độ của chồng làm chủ tình thế

Chồng ngoại tình, chính là anh ta sai. Nhưng rõ ràng trong nhiều gia đình khi chồng ngoại tình, anh ta chẳng hề thấy mình sai mà vợ thì lại đau khổ năn nỉ ỉ ôi để anh ta quay về. Trong hôn nhân, phụ nữ hãy cố gắng cân bằng vị thế ngang bằng của mình và chồng dù trong bất cứ chuyện gì. Thấy rõ lý do đổ vỡ là vì chồng thì phải nói rõ ràng. Khi là lỗi của mình thì phải nổ lực sửa đổi. Có làm được như vậy thì chồng mới nể ta được. Đừng chỉ biết chì chiết và chửi rủa chồng, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến chồng thêm chán ghét ta mà thôi.

Đưa ra quyết định của riêng mình.

Phụ nữ nên có quyết định của mình khi chồng ngoại tình. Nếu có thể tha thứ và chồng muốn quay về thì hãy cho anh ấy một đường về. Ai cũng có những lỗi sai cần tha thứ, chỉ cần biết lỗi và sửa sai thì cũng đã tốt rồi. Và một khi đã quyết định tha thứ thì hãy dẹp hết những chuyện cũ sang một bên. Hãy cùng chồng tạo những hồi ức mới tốt đẹp hơn để lấp đầy những đau buồn đã qua. Nhưng nếu chồng nhất quyết không chịu quay về hay bản thân mình không thể tha thứ thì đừng nên gượng ép tiếp tục. Đích đến cuối cùng của gia đình là không khí hạnh phúc. Không có được điều đó thì thà rằng kết thúc, cho nhau một con đường tốt đẹp hơn

Từ khóa:   vợ chồng chồng ngoại tình đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 12 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 12 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 12 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới