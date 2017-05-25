Nếu những rắc rối này là có thật, thì tôi tin chúng sẽ dần tồi tệ hơn từng ngày

Tôi thấy rằng nguyên nhân hàng đầu khiến gia đình tan vỡ không phải là ngoại tình, tài chính hay sự không hòa hợp. Thật ra, đó thường là từ những vấn đề tiềm tàng.

Dù rằng luôn có sự tranh cãi rằng điều này xuất phát từ đâu – họ không còn hứng thú để chăm chút mối quan hệ vợ chồng, hay vì họ không còn chú tâm nữa nên dần mất đam mê? Có là nguyên nhân gì thì đây cũng là vấn đề mà mọi cặp vợ chồng cần để tâm đến.

Vấn đề tôi thường nhìn thấy ở các cặp đôi đang có mâu thuẫn trong hôn nhân chính là họ không chủ động vun vén cho hạnh phúc vợ chồng.

Chúng ta có thể chủ động bồi đắp cho quan hệ vợ chồng để cải thiện tình cảm của cả hai

Khi chúng ta dành thời gian, tiền bạc, sức lực để bồi đắp thì chắc chắn sẽ vực dậy đam mê, hứng thú ở đối phương

Hãy nghĩ về điều này có nghĩa thế nào trong cuộc hôn nhân của bạn: bạn sẽ cảm thấy bạn đời của mình có thể từng ngày thay đổi vì những đổi thay của bạn

Mỗi tuần, tôi thường giúp những cặp đôi đang có dấu hiệu tan vỡ. Tôi thường giống như một người y tá quan sát những cặp đôi, và tìm chuyên gia phù hợp để giải quyết vấn đề mà họ mắc phải. Khi họ rời đi, tôi luôn luôn giao cho họ một “bài tập” giống nhau”: Trên đường về nhà, hãy kể lại những câu chuyện về lần đầu bạn hẹn hò, bạn đã yêu thế nào, điều gì khiến cả hai thu hút nhau đầu tiên, cả hai yêu điều gì nhất ở nhau và bạn đã mong điều gì ở tương lai của cả hai?

“Bài tập” này giúp khơi dậy những cảm xúc và ký ức đã bị thời gian bào mòn. Và chỉ cần cùng nhau kể lại những câu chuyện này, cặp đôi sẽ có thể dễ dàng cảm nhận tình cảm của đối phương.

Với một chút thay đổi từ cả hai, tình cảm luôn có thể đổi thay đến khó tin.

Và đây là những cách chúng ta có thể làm mỗi ngày để luôn giữ lửa cho vợ chồng

1. Luôn hôn bạn đời mỗi khi gặp hay tạm biệt anh/cô ấy

Đây là một sự kết nối vừa mang tính vật lý lẫn cảm xúc với tác dụng gợi dậy những liên kết giữa vợ chồng. Hãy xem nó như một thói quen ngay cả khi bạn đã hôn trước khi rồi đi, và lại hôn một lần nữa khi vừa trở về nhà.

2. Gọi điện, nhắn tin hay gửi mail mỗi ngày

Bằng cách này bạn có thể biết bạn đời của mình có một ngày thế nào. Bạn có thể cùng chồng thảo luận xem tối nay sẽ thế nào, và chắc chắn rằng cả hai đều thật rảnh rỗi để tận hưởng cùng nhau.

3. Có ít nhất 5 phút để nói chuyện cùng nhau

Dù là đang ở giai đoạn nào thì mọi mối quan hệ đều cần những cuộc nói chuyện. Hãy tắt TV, điện thoại và nói chuyện với nhau. Có thể là sẽ khó khăn với con bạn nhưng hãy cố gắng thực hiện. Hãy nhớ rằng, một khi đã có chồng/vợ, bạn phải có thời gian dành cho họ, dù cho bạn có bận rộn thế nào.

4. Ôm nhau ít nhất 30 giây

Trước khi bạn đi làm hay sau khi bạn trở về nhà, hoặc trước khi đi ngủ, hãy ôm lấy bạn đời của mình. Điều này để nhắc cơ thể, tâm hồn về sự kết nối mật thiết của cả hai người. Những nghiên cứu cho thấy rằng những cái ôm không những làm giảm nguy cơ cao huyết áp, mà còn giúp bạn gần gũi với bạn đời hơn. Những va chạm thế này còn có hiệu quả hơn cả tình dục. Với những chiếc ôm mỗi ngày, cả hai sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng nhiều hơn

Nếu hôn nhân của bạn đang thiếu điều gì, đó chính là sự cố gắng từ cả hai. Sự vun vén của cả hai có thể giúp cuộc hôn nhân của bạn bền vững hơn.

Sự vô tâm có thể bào mòn tình cảm trong hôn nhân. Vì vậy hãy nghĩ về nhau nhiều hơn, cùng giúp cả hai cải thiện cuộc hôn nhân.

Nguồn: Familyshare

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