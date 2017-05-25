‘Kẻ thù số 1’ giết chết hôn nhân mà không phải chị em nào cũng nhận ra

Tâm sự gia đình 25/05/2017 06:35

Đây là một trong những “sát thủ” cực kỳ nguy hiểm có khả năng giết chết hôn nhân. Hãy cùng xem điều đó là gì và 5 cách để vợ chồng có thể bảo vệ gia đình mình

Tôi thấy rằng nguyên nhân hàng đầu khiến gia đình tan vỡ không phải là ngoại tình, tài chính hay sự không hòa hợp. Thật ra, đó thường là từ những vấn đề tiềm tàng.

Nếu những rắc rối này là có thật, thì tôi tin chúng sẽ dần tồi tệ hơn từng ngày

Vấn đề tôi thường nhìn thấy ở các cặp đôi đang có mâu thuẫn trong hôn nhân chính là họ không chủ động vun vén cho hạnh phúc vợ chồng.

Dù rằng luôn có sự tranh cãi rằng điều này xuất phát từ đâu – họ không còn hứng thú để chăm chút mối quan hệ vợ chồng, hay vì họ không còn chú tâm nữa nên dần mất đam mê? Có là nguyên nhân gì thì đây cũng là vấn đề mà mọi cặp vợ chồng cần để tâm đến.

Chúng ta có thể chủ động bồi đắp cho quan hệ vợ chồng để cải thiện tình cảm của cả hai

‘Kẻ thù số 1’ giết chết hôn nhân mà không phải chị em nào cũng nhận ra - Ảnh 1

Khi chúng ta dành thời gian, tiền bạc, sức lực để bồi đắp thì chắc chắn sẽ vực dậy đam mê, hứng thú ở đối phương

Hãy nghĩ về điều này có nghĩa thế nào trong cuộc hôn nhân của bạn: bạn sẽ cảm thấy bạn đời của mình có thể từng ngày thay đổi vì những đổi thay của bạn

Mỗi tuần, tôi thường giúp những cặp đôi đang có dấu hiệu tan vỡ. Tôi thường giống như một người y tá quan sát những cặp đôi, và tìm chuyên gia phù hợp để giải quyết vấn đề mà họ mắc phải. Khi họ rời đi, tôi luôn luôn giao cho họ một “bài tập” giống nhau”: Trên đường về nhà, hãy kể lại những câu chuyện về lần đầu bạn hẹn hò, bạn đã yêu thế nào, điều gì khiến cả hai thu hút nhau đầu tiên, cả hai yêu điều gì nhất ở nhau và bạn đã mong điều gì ở tương lai của cả hai?

“Bài tập” này giúp khơi dậy những cảm xúc và ký ức đã bị thời gian bào mòn. Và chỉ cần cùng nhau kể lại những câu chuyện này, cặp đôi sẽ có thể dễ dàng cảm nhận tình cảm của đối phương.

‘Kẻ thù số 1’ giết chết hôn nhân mà không phải chị em nào cũng nhận ra - Ảnh 2

Với một chút thay đổi từ cả hai, tình cảm luôn có thể đổi thay đến khó tin.

Và đây là những cách chúng ta có thể làm mỗi ngày để luôn giữ lửa cho vợ chồng

1. Luôn hôn bạn đời mỗi khi gặp hay tạm biệt anh/cô ấy

Đây là một sự kết nối vừa mang tính vật lý lẫn cảm xúc với tác dụng gợi dậy những liên kết giữa vợ chồng. Hãy xem nó như một thói quen ngay cả khi bạn đã hôn trước khi rồi đi, và lại hôn một lần nữa khi vừa trở về nhà.

2. Gọi điện, nhắn tin hay gửi mail mỗi ngày

‘Kẻ thù số 1’ giết chết hôn nhân mà không phải chị em nào cũng nhận ra - Ảnh 3

Bằng cách này bạn có thể biết bạn đời của mình có một ngày thế nào. Bạn có thể cùng chồng thảo luận xem tối nay sẽ thế nào, và chắc chắn rằng cả hai đều thật rảnh rỗi để tận hưởng cùng nhau.

3. Có ít nhất 5 phút để nói chuyện cùng nhau

Dù là đang ở giai đoạn nào thì mọi mối quan hệ đều cần những cuộc nói chuyện. Hãy tắt TV, điện thoại và nói chuyện với nhau. Có thể là sẽ khó khăn với con bạn nhưng hãy cố gắng thực hiện. Hãy nhớ rằng, một khi đã có chồng/vợ, bạn phải có thời gian dành cho họ, dù cho bạn có bận rộn thế nào.

4. Ôm nhau ít nhất 30 giây

Trước khi bạn đi làm hay sau khi bạn trở về nhà, hoặc trước khi đi ngủ, hãy ôm lấy bạn đời của mình. Điều này để nhắc cơ thể, tâm hồn về sự kết nối mật thiết của cả hai người. Những nghiên cứu cho thấy rằng những cái ôm không những làm giảm nguy cơ cao huyết áp, mà còn giúp bạn gần gũi với bạn đời hơn. Những va chạm thế này còn có hiệu quả hơn cả tình dục. Với những chiếc ôm mỗi ngày, cả hai sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng nhiều hơn

Nếu hôn nhân của bạn đang thiếu điều gì, đó chính là sự cố gắng từ cả hai. Sự vun vén của cả hai có thể giúp cuộc hôn nhân của bạn bền vững hơn.

Sự vô tâm có thể bào mòn tình cảm trong hôn nhân. Vì vậy hãy nghĩ về nhau nhiều hơn, cùng giúp cả hai cải thiện cuộc hôn nhân.

Nguồn: Familyshare

 

Xem thêm: chúc mừng năm mới, câu chúc đầu năm

Từ khóa:   hôn nhân bế tắc hôn nhân tan vỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 24 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới