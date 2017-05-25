Đừng để đời mình lâm vào bất hạnh khi chọn nhầm người đàn ông thế này

Tâm sự gia đình 25/05/2017 06:33

Đây là những kiểu đàn ông tiềm tàng biểu hiện sẽ mang đến cái kết không mấy tốt đẹp cho chị em phụ nữ. Phụ nữ hãy ghi nhớ ngay những biểu hiện dưới đây để có thể chọn cho mình một nửa phù hợp nhất.

Đàn ông đào hoa

Đừng để đời mình lâm vào bất hạnh khi chọn nhầm người đàn ông thế này - Ảnh 1

Đàn ông đào hoa luôn có sức hút khó cưỡng lại với tất thảy chị em phụ nữ. Đó sẽ là những người đẹp trai, giỏi giang, biết ăn nói...Không khó để họ tán đổ bạn, nhưng lại khó để bạn có thể giữ chân họ cả đời. Phụ nữ nhiều người rất tự tin vào bản thân khi yêu. Họ nghĩ rằng mình có thể thay đổi cái tính đào hoa, lăng nhăng của đàn ông. Nhưng họ quên rằng, đã là tính cách rồi thì khó mà đổi thay. Cũng có thể đâu đó ngoài kia sẽ có người khiến họ thay đổi, nhưng có chắc đó là bạn không? Chẳng lẽ bạn phải đặt cược cả thời con gái của mình để chỉ tìm một câu trả lời chưa biết rõ như thế, có đáng không? Phụ nữ, vẫn là nên chọn điều an toàn cho mình.

Anh ta che giấu mối quan hệ của hai người

Nếu anh ta cuồng nhiệt trong bóng tối nhưng lại chẳng dám nắm tay bạn ra ánh nắng mặt trời, thì hãy suy nghĩ về chuyện dài lâu với người này. Một khi yêu, đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là với người họ có ý định dài lâu. Chính vì vậy mà họ luôn muốn để mọi người thấy rằng bạn là của họ, muốn để gia đình họ chấp nhận bạn. Nhưng nếu ngay cả một cái nắm tay nơi đông người, một vài lần dẫn bạn gặp gia đình hay bạn bè cũng không có, thì anh ta thật sự không hề nghiêm túc với bạn.

Không xem trọng bạn, dành thời gian cho bạn

Đừng để đời mình lâm vào bất hạnh khi chọn nhầm người đàn ông thế này - Ảnh 2

Chẳng có người đàn ông nào bận rộn tới mức không có nổi 5 phút mỗi ngày chuyện trò cùng bạn, hay vài ba giây nhắn tin hỏi han bạn cả. Mọi lý do bận rộn hay bất kì điều gì cho những lãng tránh đều chỉ là ngụy biện. Vốn dĩ không có đàn ông vô  tâm, chỉ là tâm của họ không đặt ở bạn. Anh ta xem trọng nhiều thứ hơn bạn. Vậy bạn có thể yên tâm khi lấy một người không xem trọng bạn không? Có dám chắc rằng anh ta sẽ yêu thương bạn cả đời? Hoàn toàn không thể!

Đàn ông không có bản lĩnh

Người đàn ông có thể trở thành trụ cột trong gia đình, là người phải đem đến cuộc sống tốt nhất cho vợ con của mình. Nhưng nếu anh ấy là người không có chí cầu tiến, không biết vươn lên xây dựng sự nghiệp của bản thân thì làm sao có thể đảm bảo anh ta có thể lo cho gia đình đủ đầy? Đàn ông để yêu và đàn ông để cưới khác nhau chính là như vậy. Nếu đã có ý muốn yên bề gia thất, hãy tìm một người đàn ông có bản lĩnh, có ý chí và quan điểm rõ ràng để làm chồng. Đừng đặt cược hạnh phúc của mình vào một người không đáng.

Đàn ông không thủy chung

Đừng để đời mình lâm vào bất hạnh khi chọn nhầm người đàn ông thế này - Ảnh 3

Chung thủy là cội nguồn của hôn nhân. Vì cuộc đời không ít cạm bẫy và cám dỗ mà bạn chẳng thể biết trước được. Và chỉ có lòng thủy chung mới có thể giữ vợ chồng ở bên nhau cả đời. Nếu bạn thấy anh ấy không có sự ổn định trong tình cảm, hay thay đổi. Đến rồi đi, yêu rồi lại chia tay dễ dàng. Vậy thì điều gì là chắc chắn để anh ấy cho bạn một cuộc hôn nhân bền vững, dài lâu? Những người đàn ông như thế vốn chỉ để yêu, không phải để cưới

Luôn so sánh bạn với người khác

Người này sẽ thường so sánh bạn với những người phụ nữ khác, dù là về điều gì đi chăng nữa. Trong tình yêu, bạn sẽ không thấy rõ những khuyết điểm của nhau. Nhưng hôn nhân là nơi vạch trần hết thảy những ưu khuyết điểm của cả hai. Nếu bây giờ anh ấy đã so sánh bạn nhiều như thế, thì chính là anh ấy không vừa lòng với khuyết điểm hay chính bạn. Vậy thì cuộc sống hôn nhân về sau của cả hai liệu có dễ dàng? Dù gì đi chăng nữa, bạn cũng nên sống là chính mình, đừng vì bất cứ ai mà đổi thay. Người yêu bạn dài lâu và chân thành nhất là người chẳng nề hà những nhược điểm của bạn. Anh ta sẽ chỉ yêu bạn, không hoàn hảo cũng chả sao, chỉ cần là bạn, vậy thôi.

Lấy chồng là chuyện cả đời. Hãy cân nhắc và xem xét thật kỹ để có thể tìm được người phù hợp nhất cho bản thân. Hôn nhân đến cuối cùng là có thể gắn kết với nhau cả đời, có như thế thì hạnh phúc mới viên mãn, dài lâu.

 

 

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Từ khóa:   đàn ông

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