Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, vợ đau lòng nhục nhã tột cùng

Tâm sự gia đình 21/08/2021 04:18

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì anh đã không còn nữa.

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm. Chồng tôi luôn đóng tròn vai người chồng mẫu mực trong mắt tôi và gia đình. Anh giỏi kiếm tiền, về nhà quan tâm, yêu thương vợ con. Anh luôn biết cách khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối.

Vợ chồng tôi có với nhau 2 cô con gái. Tôi luôn quan niệm con nào cũng là của trời cho, chỉ cần con khỏe mạnh là tôi không đòi hỏi gì nữa. Nhưng vì thấy tôi sinh con gái nên nhiều người khuyên tôi đẻ thêm để kiếm con trai cho chồng. Tôi cứ lo chồng nghe lời bạn bè mà làm khổ vợ. Chẳng ngờ, chồng tôi nói anh không cần con trai, có hai con gái là anh thấy hạnh phúc rồi.

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, vợ đau lòng nhục nhã tột cùng - Ảnh 1
Chẳng ngờ, chồng tôi nói anh không cần con trai, có hai con gái là anh thấy hạnh phúc rồi - Ảnh minh họa: Internet  

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì chồng tôi đã không còn nữa. Tôi suy sụp tuyệt vọng, nhưng đau đớn không dừng lại ở đây.

Ngày làm đám tang cho chồng, tôi gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Bỗng người nhà chạy vào hoảng hốt nói với tôi có 4 người phụ nữ đến tìm tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài thì chết sững khi thấy tất cả họ đồ mặc đầm bầu. Họ nói muốn vào gặp chồng tôi lần cuối, muốn đòi quyền lợi cho con của mình.

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, vợ đau lòng nhục nhã tột cùng - Ảnh 2
Bỗng người nhà chạy vào hoảng hốt nói với tôi có 4 người phụ nữ đến tìm tôi - Ảnh minh họa: Internet  

Thấy dáng vẻ họ đủng đỉnh đi vào, mặt mày chẳng có lấy một nét buồn, tôi biết ngay họ đến chẳng phải để chia buồn gì khi chồng tôi mất. Họ kéo nhau đến để đòi chia tài sản. Tôi đau lòng khi nghe họ nói đều đang mang thai con của chồng tôi.

Nhưng tôi không thể gục ngã trước mắt những người đàn bà này. Tôi cố giữ bình tĩnh, buộc họ sinh ra con rồi đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là huyết thống của chồng tôi thì nói chuyện sau. Tôi không biết đây có phải là con của chồng tôi không, nhưng sự thật không thể chối cãi là chồng tôi ngoại tình, qua lại với những người phụ nữ này.

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, vợ đau lòng nhục nhã tột cùng - Ảnh 3
Đau thương mất chồng trong tôi giờ trở thành nỗi hận tột cùng - Ảnh minh họa: Internet 

Rõ ràng hơn khi tôi lục tìm những tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại của chồng, quả nhiên chồng phản bội tôi từ lâu. Đau thương mất chồng trong tôi giờ trở thành nỗi hận tột cùng. Người chồng mẫu mực tôi tin tưởng hóa ra đã ăn nằm với 4 người phụ nữ để tìm con trai. Giờ tôi phải làm sao đây nếu những người phụ nữ kia đều sinh ra con của chồng tôi?

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