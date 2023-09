Tôi thấy tội lỗi và đê tiện... nhưng như thế còn hơn là đi ngoại tình phải khôn

Hiện tại, tôi là nhân viên IT cho một công ty lớn tại Hà Nội. Tôi cưới vợ được 7 năm. Chúng tôi quen qua một người bạn mai mối. Tìm hiểu được một năm, nàng bảo: Mình cưới nhau đi anh. Tôi cũng lưỡng lự vì lúc đó tài chính eo hẹp, sợ không đủ tiền làm đám cưới.

Trong thời gian quen nhau, chúng tôi có hứa sẽ đợi đến đêm tân hôn mới là của nhau. Mặc dù tôi và nàng nằm chung giường, ngủ chung vài đêm nhưng tôi không làm gì vượt giới hạn cả vì đã hứa rồi, vả lại là đàn ông chỉ nói một lời, phải giữ lời nói.

Rồi cũng đến ngày cưới, thời khắc động phòng bấy lâu ao ước cũng đến. Nhưng khác với niềm mong mỏi của tôi, cô ấy chẳng tỏ thái độ cuồng nhiệt là mấy, tôi có cảm giác cô dâu của mình chỉ rên rỉ giả vờ mà thôi.

Thời gian trôi đi, lúc đầu vợ chồng còn quan hệ bình thường, sau này phải gần hai tháng nàng mới cho tôi làm chuyện đó. Lúc đầu cứ nghĩ nàng làm về mệt, sau này cứ như vậy hoài tôi buồn lắm. Mỗi lần định gần gũi nàng lại quay đi, viện hết lý do này đến lý do khác. Có đêm, tôi nằm chờ dài cổ nàng vẫn không vào ngủ, cứ kiếm hết việc nọ việc kia để đợi tôi ngủ say rồi mới vào.

Cứ như vậy đã 7 năm trôi qua, chúng tôi không có con vì nàng không mang thai được, tôi buồn mà không dám nói ra sợ nàng cũng buồn. Như vậy hoài tôi không chịu nổi và đã thủ dâm. Giờ cũng vậy, khoảng 2 tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Tôi không biết làm sao, nhiều đêm nằm cạnh vợ mà thủ dâm tôi không hiểu mình là ai nữa. Tôi thấy tội lỗi và đê tiện... nhưng như thế còn hơn là đi ngoại tình phải không?

Nhìn vợ chồng mấy thằng bạn thân lúc nào cũng quấn quýt tôi lại chạnh lòng. Chẳng hiểu sao vợ tôi lại chán sex như vậy?

Mong mọi người giúp đỡ, cho tôi vài ý kiến, hiện tôi chán nản lắm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-cuong-thu-dam-7-nam-vi-2-thang-moi-duoc-yeu-vo-mot-lan-31900.html