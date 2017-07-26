Đây chính là kiểu phụ nữ khiến đàn ông ham muốn có được hơn cả hoa hậu

Phụ nữ thường nghi oan rằng đàn ông ai cũng thích các cô nàng mặt xinh dáng nóng bỏng như hoa hậu. Tuy nhiên, chính cánh mày râu đã thừa nhận rằng họ sẽ bị hạ gục nếu gặp những cô nàng sau ngay lập tức.

Không hời hợt, non trẻ như những cô nàng mới lớn. Những phụ nữ hơn tuổi thường toát lên sức hấp dẫn không thể chổi từ qua thần thái, tính cách của họ. Nàng từng trải, thẳng thắn, chính chắn và hiểu rõ mình muốn gì ở người đàn ông. Cũng vậy, nàng hiểu rõ đàn ông trong lòng bàn tay và dễ khiến đấng mày râu mê mệt không rời.

Kiểu phụ nữ thích nấu ăn

Nếu một anh chàng dám mạnh miệng nói rằng họ không quan trọng việc bạn gái có biết nấu ăn hay không thì chắc chắn họ đang nói giối. Đàm ông cực kỳ thích một người phụ nữ ưa nấu ăn, nấu ăn ngon và giỏi quán xuyến việc nhà.

Kiểu phụ nữ sống bản năng

Ở những phụ nữ sống bản năng toát lên sự hoang dại, bất cần khiến đàn ông dễ dàng phấn khích khi tiếp xúc. Nàng yêu hết mình, cuồng nhiệt, để cảm tính dẫn dắt tất cả. Chính sự yêu ghét rõ àng của nàng khiến các chàng trai mong muốn được là một phần quan trọng trong đời họ. Bởi lẽ, tình yêu bên người phụ nữ này chắc chắn sẽ muôn màu, thú vị và hấp dẫn vô cùng.

Kiểu phụ nữ thông minh

Không chỉ khiến đàn ông bị bất ngờ bởi sự thông minh, lém lỉnh. Mẫu phụ nữ này khiến đàn ông phải kiêng dè, thậm chí phải cẩn thận nếu không muốn thua kém nàng. Những gì càng khó có được đàn ông càng khao khát chiếm hữu.

Kiểu phụ nữ hài hước

Tất nhiên, trong những kiểu phụ nữ khiến đàn ông chết mê chết mệt không thể bỏ qua cô nàng hài hước. Sự vui tươi, vô tư và hồn nhiên nơi nàng như nguồn năng lượng tươi mới khiến cuộc đời cánh mày râu trở nên hân hoan, tươi mới.

Kiểu phụ nữ gợi cảm

Sự gợi cảm không toát lên từ những bộ váy hở hang, khoe thân, không nằm ở sự ‘làm màu’, cố tỏ ra quyến rũ. Sự quyến rũ của một người phụ nữ được toát lên từ thần thái, cử chỉ tự nhiên, lối trò chuyện cuốn hút từ nàng. Đàn ông chỉ cần gặp mẫu phụ nữ này một lần đã bị nàng ‘hớp hồn’ cả đời.