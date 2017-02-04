Đàn bà muốn hạnh phúc nên biết đâu là đàn ông để yêu, thế nào là để cưới

Tâm sự gia đình 04/02/2017 20:24

Đàn bà khôn là nên biết đâu là người đàn ông để yêu và thế nào là để cưới. Có như vậy thì phụ nữ mới mong hạnh phúc cả đời được.

Đàn ông để yêu và để cưới hoàn toàn không giống nhau. Nếu phụ nữ cứ nghĩ chỉ cần mình yêu họ thì sẽ cưới họ thì quá mạo hiểm rồi. Đàn bà khôn là nên biết đâu là người đàn ông để yêu và thế nào là để cưới. Có như vậy thì phụ nữ mới mong hạnh phúc cả đời được.

1. Người đàn ông để yêu sẽ chỉ nghĩ đến hiện tại của cả hai. Anh ấy không đưa ra những dự định tương lai cùng bạn. Thậm chí, anh ta cũng sẽ không nói cùng bạn chuyện kết hôn trong tương lai của hai người.

Đàn bà muốn hạnh phúc nên biết đâu là đàn ông để yêu, thế nào là để cưới - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Nhưng người để bạn lấy làm chồng sẽ luôn có những kế hoạch rõ ràng đó khi cả hai chỉ mới hẹn hò. Anh ấy không ngần ngại nói về ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của bạn. Về những dự định mà anh ấy ấp ủ được sống và tận hưởng cùng bạn sau khi cả hai về chung một nhà. Đơn giản vì ngay từ khi yêu, anh ấy đã chắc chắn bạn sẽ là vợ và nghĩ về tương lai sau này. Việc nghĩ về chuyện tương lai cùng bạn cũng thể hiện đây là người có tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng, trưởng thành và vững vàng trong suy nghĩ, đáng để bạn nương tựa cả đời

2. Người đàn ông để yêu sẽ khá lãng mạn con và nuông chiều hết thảy những mong muốn của bạn. Xét về mặt tình yêu thì đây sẽ là một người yêu lý tưởng. Vì anh ấy không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ của cả hai và không khi nào ngừng hâm nóng tình yêu của hai người. Anh chàng cũng sẽ nuông chiều hết những điều bạn muốn, bao gồm cả những thói quen không tốt như thức khuya, ăn vặt lung tung, không giữ gìn sức khỏe của bạn. Điều người đàn ông này có thể đem đến cho bạn hầu hết là cảm giác chìm đắm trong tình yêu. Và đa phần mọi phụ nữ đều khó cưỡng lại mẫu đàn ông này.

Nhưng người đàn ông để bạn cưới sẽ thực tế hơn. Anh ấy vẫn thể hiện tình yêu với bạn, nhưng rõ ràng và không nhiều mơ mộng. Vì anh ấy muốn gắn kết dài lâu với bạn. Anh ấy hiểu hôn nhân không có chỗ cho những điều quá lãng mạn xa xỉ. Và người đàn ông thế này sẽ không chiều theo hết những đòi hỏi của bạn. Anh ấy sẽ chỉ chấp nhận những điều tốt cho bạn và sẵn sàng ngăn cấm những thói quen không hay của bạn. Đây sẽ là mẫu người chồng chở che và bảo bọc được cho gia đình sau này.

3. Đàn ông trẻ con thường chỉ để yêu, phụ nữ muốn hạnh phúc phải chọn người trưởng thành. Sự khác nhau nằm ở cách cư xử của hai người này. Đàn ông trẻ con thường không nghĩ xa được. Họ lại ít khi chịu nhường nhịn bạn trong mọit? việc. Họ cũng không có sự chính chắn trong suy nghĩ, ứng xử hay giải quyết vấn đề.

Đàn bà muốn hạnh phúc nên biết đâu là đàn ông để yêu, thế nào là để cưới - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Ngược lại, đàn ông để cưới lại có cái nhìn rộng và xa trong tương lai. Họ cũng biết cách nhường nhịn, kiềm chế những cơn giận dữ của bạn. Họ cư xử hay hành động đều nghĩ suy rất kỹ lưỡng, cẩn trọng. Người đàn ông thế này mới có thể mang đến hạnh phúc dài lâu cho phụ nữ được.

4. Đàn ông để yêu sẽ quan trọng hình thể. Anh ấy luôn muốn được bạn bè tán dương về cô người yêu xinh đẹp của mình. Biểu hiện của người đàn ông thế này là anh ta sẽ luôn khen hoặc chê ngoại hình của bạn. Anh ta không quan tâm mấy đến việc bạn làm thế nào để giảm cân, chỉ biết rằng chỉ cần bạn xinh đẹp là đã tốt rồi.

Nhưng người đàn ông để lấy làm chồng sẽ không quan tâm đến hình thể mấy. Anh ấy muốn tìm một người vợ có phẩm chất tốt để làm vợ chứ không tìm một người đẹp. Và người đàn ông thế này đủ trưởng thành để hiểu nhan sắc sẽ dễ phai tàn theo năm tháng nhưng nội tâm và phẩm chất luôn trường tồn với thời gian. Người đàn ông thế này sẽ là người chồng tôn trọng và yêu thương con người thật của vợ.

5. Người đàn ông phụ nữ có thể chọn làm chồng là người luôn tôn trọng ý kiến của bạn. Điều này rất cần thiết trong hôn nhân. Có tôn trọng và thấu hiểu cho nhau thì vợ chồng mới có thể bên nhau cả đời. Ngược lại, người đàn ông chỉ để yêu sẽ không có điều này, anh ta luôn muốn bạn làm theo ý anh ấy và không để tâm đến suy nghĩ hay tình cảm của bạn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới