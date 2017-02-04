Đàn bà muốn hạnh phúc nên biết đâu là đàn ông để yêu, thế nào là để cưới

1. Người đàn ông để yêu sẽ chỉ nghĩ đến hiện tại của cả hai. Anh ấy không đưa ra những dự định tương lai cùng bạn. Thậm chí, anh ta cũng sẽ không nói cùng bạn chuyện kết hôn trong tương lai của hai người.

Đàn ông để yêu và để cưới hoàn toàn không giống nhau. Nếu phụ nữ cứ nghĩ chỉ cần mình yêu họ thì sẽ cưới họ thì quá mạo hiểm rồi. Đàn bà khôn là nên biết đâu là người đàn ông để yêu và thế nào là để cưới. Có như vậy thì phụ nữ mới mong hạnh phúc cả đời được.

Nhưng người để bạn lấy làm chồng sẽ luôn có những kế hoạch rõ ràng đó khi cả hai chỉ mới hẹn hò. Anh ấy không ngần ngại nói về ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của bạn. Về những dự định mà anh ấy ấp ủ được sống và tận hưởng cùng bạn sau khi cả hai về chung một nhà. Đơn giản vì ngay từ khi yêu, anh ấy đã chắc chắn bạn sẽ là vợ và nghĩ về tương lai sau này. Việc nghĩ về chuyện tương lai cùng bạn cũng thể hiện đây là người có tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng, trưởng thành và vững vàng trong suy nghĩ, đáng để bạn nương tựa cả đời

2. Người đàn ông để yêu sẽ khá lãng mạn con và nuông chiều hết thảy những mong muốn của bạn. Xét về mặt tình yêu thì đây sẽ là một người yêu lý tưởng. Vì anh ấy không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ của cả hai và không khi nào ngừng hâm nóng tình yêu của hai người. Anh chàng cũng sẽ nuông chiều hết những điều bạn muốn, bao gồm cả những thói quen không tốt như thức khuya, ăn vặt lung tung, không giữ gìn sức khỏe của bạn. Điều người đàn ông này có thể đem đến cho bạn hầu hết là cảm giác chìm đắm trong tình yêu. Và đa phần mọi phụ nữ đều khó cưỡng lại mẫu đàn ông này.

Nhưng người đàn ông để bạn cưới sẽ thực tế hơn. Anh ấy vẫn thể hiện tình yêu với bạn, nhưng rõ ràng và không nhiều mơ mộng. Vì anh ấy muốn gắn kết dài lâu với bạn. Anh ấy hiểu hôn nhân không có chỗ cho những điều quá lãng mạn xa xỉ. Và người đàn ông thế này sẽ không chiều theo hết những đòi hỏi của bạn. Anh ấy sẽ chỉ chấp nhận những điều tốt cho bạn và sẵn sàng ngăn cấm những thói quen không hay của bạn. Đây sẽ là mẫu người chồng chở che và bảo bọc được cho gia đình sau này.

3. Đàn ông trẻ con thường chỉ để yêu, phụ nữ muốn hạnh phúc phải chọn người trưởng thành. Sự khác nhau nằm ở cách cư xử của hai người này. Đàn ông trẻ con thường không nghĩ xa được. Họ lại ít khi chịu nhường nhịn bạn trong mọit? việc. Họ cũng không có sự chính chắn trong suy nghĩ, ứng xử hay giải quyết vấn đề.

Ngược lại, đàn ông để cưới lại có cái nhìn rộng và xa trong tương lai. Họ cũng biết cách nhường nhịn, kiềm chế những cơn giận dữ của bạn. Họ cư xử hay hành động đều nghĩ suy rất kỹ lưỡng, cẩn trọng. Người đàn ông thế này mới có thể mang đến hạnh phúc dài lâu cho phụ nữ được.

4. Đàn ông để yêu sẽ quan trọng hình thể. Anh ấy luôn muốn được bạn bè tán dương về cô người yêu xinh đẹp của mình. Biểu hiện của người đàn ông thế này là anh ta sẽ luôn khen hoặc chê ngoại hình của bạn. Anh ta không quan tâm mấy đến việc bạn làm thế nào để giảm cân, chỉ biết rằng chỉ cần bạn xinh đẹp là đã tốt rồi.

Nhưng người đàn ông để lấy làm chồng sẽ không quan tâm đến hình thể mấy. Anh ấy muốn tìm một người vợ có phẩm chất tốt để làm vợ chứ không tìm một người đẹp. Và người đàn ông thế này đủ trưởng thành để hiểu nhan sắc sẽ dễ phai tàn theo năm tháng nhưng nội tâm và phẩm chất luôn trường tồn với thời gian. Người đàn ông thế này sẽ là người chồng tôn trọng và yêu thương con người thật của vợ.

5. Người đàn ông phụ nữ có thể chọn làm chồng là người luôn tôn trọng ý kiến của bạn. Điều này rất cần thiết trong hôn nhân. Có tôn trọng và thấu hiểu cho nhau thì vợ chồng mới có thể bên nhau cả đời. Ngược lại, người đàn ông chỉ để yêu sẽ không có điều này, anh ta luôn muốn bạn làm theo ý anh ấy và không để tâm đến suy nghĩ hay tình cảm của bạn.