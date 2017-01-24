Điều này cũng nhắc tôi tại sao mọi điều đều không còn như nó đã từng, và thậm chí nó sẽ ngày một tốt hơn. Nếu bạn đang phải trải qua thời khắc khó khăn nhất, hãy nhớ rằng mọi điều rồi sẽ tốt hơn.

Đây luôn là câu “thần chú” giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống. Tôi từng sợ sự đổi thay, thậm chí là cực ghét. Tôi cũng có nhiều sự lo lắng thái quá khi phải đối mặt với sự thay đổi. Sau đó thì tôi nhận ra rằng thay đổi là một phần của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể ngăn sự đổi thay vì vậy mà ta buộc phải chấp nhận và thích nghi với nó.

Hãy rút kinh nghiệm và học hỏi từ những điều khó khăn đó

Luôn có câu nói rằng những cố gắng, đấu tranh ngày hôm nay của bạn sẽ cho bạn sức mạnh vào ngày mai. Bây giờ tôi đã tin câu nói này luôn đúng. Nhưng trong suốt những tháng ngày khó khăn đó, tôi đã luôn hỏi mình “Tại sao lại là tôi?”, “Tại sao chuyện này lại xảy ra?”. Khi những câu hỏi nảy ra trong đầu, tôi phải trung thực phân tích sự hiện diện của bản thân trong chính cuộc đời của mình và cả những điều đã xảy ra trong quá khứ. Và tôi nhận ra rằng tôi luôn đổ lỗi cho người khác vì những điều không hay mà toi gặp phải. Tôi thường tin rằng mình là nạn nhân, đó không phải là lỗi của tôi. Và tôi nhận ra rằng không có ai là hoàn hảo cả, chúng ta không thể là tất cả những gì mọi người mong chờ. Và tôi cũng có những d9ie2u cần phải sửa đổi để tốt hơn.

Thật chẳng dễ dàng để nhận ra những lỗi sai của mình. Nhưng một khi bạn đã nhận ra được chúng, bạn có thể thay đổi để tốt hơn và học được nhiều điều từ những khó khăn mà bạn đã dám đối mặt.

Yêu cầu sự giúp đỡ

Tôi lớn lên trong một thế hệ mà bản thân phải tự cứu lấy mình. Sau khi đã trải qua nhiều điều một mình và phải đối mặt với những trở ngại, tôi đã phải nhờ sự giúp đỡ của người khác và họ sẵn sàng giúp đỡ tôi. Đôi khi nhờ vả giúp đỡ cũng là một điều can đảm – chỉ cần trái tim của bạn khiêm nhường và sự đỏi hỏi của bạn chẳng mang bất cứ vụ lợi xấu xí gì. Và cũng đã rất khó khăn để tôi nhờ người khác giúp. Nhưng một khi tôi làm được thì tôi thấy rõ những sự cổ vũ của người khác chính là động lực để tôi tiến về trước.

Tha thứ và mong muốn được tha thứ

Đã có nhiều điều đượct? viết về sức mạnh của sự tha thứ trong sách báo hay trích dẫn. Và nó cũng thật sự rất quan trọng để khiến cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn

Tôi đã từng phải đau khổ nhiều vì quá khứ. Tôi đổ lỗi cho người khác và gieo hận thù vào mình vì tôi tin đó là lỗi của người khác, không phải từ tôi. Và tôi học được nhiều điều từ những nỗi đau tiềm tàng trong lòng mình. Tôi dễ nổi nóng và không khi nào thật sự thất hạnh phúc với bất cứ điều gì tôi làm. Và tôi dần hiểu ra điều này thật sự không tốt tí nào.

Tha thứ cho người khác không có nghĩa là chấp nhận những gì họ đã làm. Tha thứ có nghĩa là những gì họ đã làm không còn bất cứ ý nghĩa gì với tôi nữa.

Tôi cũng tha thứ cho mình vì những lỗi lầm trong quá khứ và muốn được thứ tha từ bạn bè và gia đình.

Và tha thứ chính là quá trình giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

Sống cho hôm nay

Đã có những ngày tôi lo lắng quá nhiều cho ngày mai. Có những tháng tôi đã không thể biết làm sao để trả khoản nợ tiền nhà vào tháng sau hay đủ chi tiêu hằng ngày. Những âu lo khiến tôi chẳng tìm được đường đi cho mình

Với những trở ngại bản thân phải đối mặt, tôi hiểu rằng chúng ta chỉ nên sống cho hôm nay. Và lo lắng cho ngày mai hay tương lai sẽ chẳng được gì, chỉ khiến bản thân thêm quẩn quanh âu lo. Và điều đó thật sự không đáng. Và khi tôi biết cách tập trung cho hiện tại, tôi đã sống vẹn tròn hơn, hơn là chỉ sống không hết mình trong quá khứ

Cười nhiều

Nụ cười là một trong những yếu tố không thể thiếu để cảm xúc của chúng ta được cần bằng, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết hơn. Nụ cười còn là cách ta lan truyền cảm xúc cho người xung quanh. Một người bạn tốt có thể chung vui cùng bạn. Hay một vở hài kịch cũng có thể co bạn biết sự quan trọng của nụ cười.

Một số người dùng nụ cười và những chuyện vui đùa để giảm bớt những đau lòng hay khó khăn trong cuộc sống của họ. Trong một số ngày, tôi trở về nhà mỏi mệt, nụ cười của con đã giúp tôi nhớ ra sự cần thiết không thể thiếu của nụ cười trong cuộc sống

Yêu

Hãy cho mình cơ hội có yêu thương. Một lần nữa. Ngay cả khi bạn đã trải qua nhiều đau lòng ở quá khứ, cũng đừng từ bỏ tình yêu

Từng có thời gian tôi khóa chặt trái tim mình. Tôi xây những tường thành vững chắn. Tất nhiên tôi vẫn yêu những đứa con của mình, nhưng tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc hay có yêu thêm một ai khác.

Chúng ta phải cho mình cơ hội để yêu. Nếu tôi từ chối tình yêu, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc mà mình đáng được có.

Hãy mở lòng và tình nguyện cho mọi thứ. Hãy xem những điều mà bạn đáng được có. Sau đó, bạn sẽ thấy thật bất ngờ đấy!

Nguồn: Lifehack