Đàn bà cũ, nhưng hạnh phúc thì tuyệt đối không được cũ

Tâm sự gia đình 25/05/2017 06:33

Chỉ cần có thể hạnh phúc, thì lòng bạn đã mới mẻ đến tinh khôi. Quan trọng vẫn là, bạn có dám hạnh phúc hay không.

Có điều gì đã cũ mà không vướng xót xa? Đàn bà đã cũ, cũng vậy đấy. Đàn ông gọi họ là “đàn bà cũ” vì đã một vài lần dở dang không trọn vẹn. Còn tôi lại chưa khi nào muốn dùng cái danh xưng ấy mà nghĩ về họ. Vì hơn hết thảy, tôi thương những mất mát mà họ đã từng lầm lũi đi qua bao năm tháng. Đã đau bao nhiêu, đã khóc mấy bận để đem về cái danh xưng đầy bi ai của phận đàn bà ấy? Hay vì cuộc đời đã nhìn thấy quá nhiều những ‘đàn bà cũ’ để mà thương, mà quý trọng họ vô cùng.

Đàn bà cũ, là đã qua dâm ba lần những yêu thương, lắm lúc gãy gánh giữa đường. Là đàn bà đã hóa cũ kỹ cho những lần hy sinh không mệt nghỉ. Là đàn bà đã bước ra từ những cuộc hôn nhân chết mòn mỏi. Đắm say cũng nhiều đó, nhưng tổn thương thì lại đầy rẫy. Họ không còn đôi mắt trong veo của thuở ban đầu, mà bình thản với những thăng trầm sóng gió. Họ là chứng nhân cho những đau lòng của phận đàn bà muôn đời không thể thoát. Họ thực tế đến khô khan, bản lĩnh và mạnh mẽ đến quật cường

Đàn bà cũ, nhưng hạnh phúc thì tuyệt đối không được cũ - Ảnh 1

Bạn sẽ dễ nhận ra họ giữa vô vàn những người đàn bà. Với đôi mắt mông lung, bất cần đến đáng sợ. Như con thú dữ đã từng tổn thương mà thu hết cả lòng mình, chỉ còn phô bày mỗi sự dửng dưng chẳng đoái hoài. Là dữ dội, là đam mê nhưng lại bình thản như mặt hồ thu trong vắt. Nhưng rõ ràng đó là con thú dữ giấu những sợ sệt đi. Rằng họ sợ tổn thương, họ sợ tình yêu lẫn hôn nhân. Chỉ vì đã từng đau nên ngại ngần đến sợ sệt. Yêu thương đó hóa ranh giới cấm trong lòng họ. Muốn bước nhưng lại không dám, như ám ảnh đã bám rễ trên khối ký ức đông lạnh chưa khi nào chịu tan.

Và người ta có khi chê đàn bà cũ, vì có gì đã cũ mà đáng để khen đâu? Huống chi là đàn bà, phải một lòng một dạ, phải trong sạch vô ngần. Với bao người, họ chỉ thấy ở đàn bà cũ mọi điều đều đã không còn nguyên vẹn. Nhưng ở đàn bà cũ lại có những điều khiến đàn ông khó mà không say đến ngất ngây. Là họ dám yêu, yêu đến cuồng nhiệt mà như chẳng còn sợ mất mát gì. Họ dám vượt qua hết thảy những thị phi, miệng đời. Yêu họ, chính là bạn cũng phải dũng cảm và can trường như họ. Nhưng rồi, cũng sẽ có lúc họ như con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng bạn. Đàn bà cũ, có kiên cường, có bất cần thế nào, cũng chỉ là đàn bà khao khát được yêu thương mà thôi.

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Vậy mà, người đời vẫn hay khó khăn nói về họ rằng, “đàn bà một đời chồng thì còn gì để mất?”, “đàn bà không còn trinh trắng thì còn sợ gì”. Nhưng tôi vẫn thấy họ còn nhiều điều để mất đấy chứ, trong đó chính là hạnh phúc. Tôi không màng họ đã trải qua những gì, đã “cũ” trong mắt bao nhiêu người. Nhưng đã là hạnh phúc thì chưa bao giờ phải cũ với bất cứ ai. Chỉ cần có thể hạnh phúc, thì lòng bạn đã mới mẻ đến tinh khôi. Hạnh phúc cũng không lựa chọn kẻ hoàn hảo, nó chỉ đến với ai thật sự muốn có nó. Quan trọng vẫn là, họ có dám hạnh phúc hay không. Vì vậy đừng ngần ngại, đàn bà cũ nhưng hạnh phúc tuyệt nhiên không thể cũ...

 

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