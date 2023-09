Cái kết bất ngờ của trò chơi 'đoán tay vợ' và bài học ý nghĩa cho mọi ông chồng

Tôi và vợ lấy nhau đã gần mười năm. Gia đình nhỏ bé ban đầu bây giờ đã có thêm hai công chúa xinh xắn ê a mỗi ngày. Ngần ấy thời gian bên nhau cũng đủ bào mòn những yêu thương đã từng nồng nàn giữa tôi và vợ. Tôi vẫn yêu gia đình, vẫn thương vợ tần tảo hi sinh nhưng lại khao khát một điều gì đó mới mẻ ngoài kia.

Chúng tôi ăn uống no say rồi thì Đăng lại đòi chơi cái trò ngộ nghĩnh - “đoán tay vợ”, vì cậu ấy rất thích tay của phụ nữ. Nghe thế là chúng tôi biết ngay cậu ta muốn khoe tay vợ mình, vì vợ của Đăng có đôi bàn tay rất đẹp. Nhưng do là sinh nhật của Đăng nên chúng tôi cứ thế mà đồng ý không chần chừ. Chúng tôi ai cũng nói với nhau, có gì khó đâu? Tôi và mười mấy người khác tự nguyện tham gia trò chơi. Đăng đã chuẩn bị chu đáo sân khấu, các cô vợ chỉ cần đứng sau tấm màn đen rồi đưa mỗi bàn tay không vàng vòng gì ra trước để chồng mình “nhận dạng” mà rước nàng về.

Tôi chẳng mấy lo sợ hay hồi họp. Lúc ấy, tôi tự tin lắm, cứ nghĩ tay của vợ mình mà, bao năm trời sống với nhau, không lẽ lại không nhận ra? Nhưng khi các ông chồng cùng lên chọn tay thì tôi thật sự ngần ngại, vì trong hơn mười bàn tay ấy, thật khó để tìm ra tay của vợ tôi. Bạn bè xung quanh ai nấy đều đã tìm được vợ, còn tôi thì cứ loay hoay không biết đâu mới là tay của vợ mình? Đến những giây phút cuối chỉ còn lại hai bàn tay nhưng lại có mỗi tôi là người lựa chọn.

Hai bàn tay có phần giống nhau, các ngón tay đều rất thon dài. Nhưng một bàn tay mềm mại hồng hào. Bàn tay kia lại thô ráp, đầy vết chai sạn. Giờ tôi mới chịu lục lọi lại ký ức của mình. Sống với nhau lâu như vậy mà có mấy lần tôi nhìn lại bàn tay của vợ? Trong trí nhớ của tôi chỉ duy nhất bàn tay thời son trẻ mà tôi hay nâng niu nắm lấy mỗi ngày. Thế rồi tôi không ngần ngại mà chọn bàn tay mềm mại kia.

Nhưng sau tấm màn đen, chủ nhân của bàn tay hồng hào ấy lại là em gái của Đăng – một cô gái trẻ đẹp. Hóa ra cô em gái của Đăng tham gia để thêm phần “kịch tính” cho trò chơi. Tôi giật mình, vội nhìn sang bên cạnh, vợ tôi cười ngượng nghịu nhìn tôi và mọi người, hai bàn tay chai sạn nắm chặt lấy nhau. Chúng bạn say xỉn cười ồ lên không chần chừ:

- Này, tay vợ mà cũng không nhận ra là thế nào hả thằng kia?

Tôi không nổi đóa tự ái, chỉ như chết sững trên sân khấu. Ừ, tay của vợ mình mà cũng không nhận ra. Câu nói khiến tôi thấy lòng mình chua chát lạ lùng. Rồi lại vô thức mà nhìn xuống đôi bàn tay của vợ. Đôi tay nuột nà thon thả ngày nào đâu rồi? Sao giờ nó lại chai sạn và xấu xí thế kia? Và điều đau lòng nhất là tôi chẳng hề hay biết, trong bao năm dài tôi không nắm lấy tay em, đôi bàn tay ấy đã vì đâu mà thay đổi nhiều như vậy? Tôi giật mình khi nhận ra đó chính là đôi bàn tay làm việc nhà không ngớt, nấu cho gia đình những bữa ngon lành hay tắm rửa cho con mỗi ngày suốt gần 10 năm qua. Khổ cực và vất vả như thế thì làm sao không đổi thay hay xấu xí đi cho được? Tôi đã không hay, lại càng không màng đến điều đó. Vì vậy mà giờ đây lại xót xa và xấu hổ đến khó chịu.

Tôi cười chua chát, nắm lấy tay vợ thật chặt rồi dẫn cô ấy xuống sân khấu. Chúng tôi ra về không lâu sau đó. Tôi im lìm như một kẻ tội đồ bị vạch mặt trước công chúng. Đúng rồi, chính là tội đồ của hôn nhân – người chồng vô tâm lạnh lùng. Tôi tự phán xét chính mình như thế suốt chặng đường về nhà

- Chồng đừng giận. Do tay vợ xấu quá làm chồng mất mặt phải không? Thôi từ nay vợ sẽ cố gắng chăm sóc bàn tay nhiều một chút để chồng không mất mặt nữa nhé?

Giọng vợ tôi nài nỉ nhỏ nhẹ. Tôi quay sang nhìn em, lòng tự dưng đau nhói, khóe mắt cay cay. Tôi vội nắm tay em. Tôi xoa xoa rồi lại chà xát tay em, cứ như nếu vậy thì có thể xóa hết đi những vết chai sạn xấu xí kia.

Tôi vẫn chẳng chịu rời khỏi tay em, cả khi em và tôi đã yên vị trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Em thấy thế lại ngạc nhiên quá đỗi, chỉ vui vẻ nói với tôi:

- Lâu lắm rồi chồng không nắm tay em thế này. Thích thật!

Lòng tôi lại rơi vào khoảng không giãy giụa ân hận và xót xa. Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng chợp mắt được. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi nhắn tin kết thúc mối quan hệ mờ ám với những cô bồ xinh tươi ngoài kia, rồi quay sang tìm tay vợ. Em đang ngủ rất say, tôi thì thầm vào tai em:

- Để chồng nắm tay em mỗi ngày đến cuối đời nha. Vậy thì chồng mới không nhầm lẫn tay vợ với ai khác nữa!

Những ông chồng ơi, hãy nắm lấy tay vợ mình mỗi ngày để thấy rằng bàn tay ấy đã vì anh, vì gia đình mà trở nên xấu xí và thô kệch ra sao. Để thấy được những cơ cực và hi sinh cô ấy đã dốc lòng thế nào. Ở ngoài kia luôn có những đôi tay xinh đẹp muốn nắm lấy tay các anh. Nhưng chỉ duy nhất đôi bàn tay xấu xí của vợ là nguyện cùng anh đi đến cuối cuộc đời này. Đã là người đàn ông nắm tay cô ấy vào lễ đường linh thiêng thì cũng hãy là người chồng nắm tay vợ mãi mãi không buông. Hãy nắm lấy tay cô ấy mỗi ngày, để cô ấy thôi cô đơn với những năm tháng miệt mài mỏi mệt, để cô ấy biết mình đáng được yêu thương và trân trọng thế nào!