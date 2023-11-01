Hẹn hò 2 tháng thì quyết định kết hôn, tôi hãnh diện vì cưới được chồng đại gia giàu có nhưng đã phải bỏ chạy ngay trong đám cưới khi thấy những thứ màn hình máy chiếu đang phát

Tâm sự 01/11/2023 11:34

Thời gian mới yêu luôn là quãng thời gian ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất mà cô có nhưng cô không ngờ rằng đằng sau việc cưới mình, người chồng đại gia của cô đang che giấu một chuyện tày đình.

Cô là con gái nhà nghèo. Tuy nhiên cô lại có một gương mặt vô cùng xinh xắn vớt lại khiến cô được rất nhiều người đàn ông để ý đến. Nhận thấy mình có phần xinh đẹp hơn người khác nên cô đã dùng nó một cách như để kéo những người đàn ông giàu có về phía mình.

Nói vậy chắc hẳn không ít người chê trách cô là người phụ nữ tham lam. Nhưng khoan, đừng trách cô những điều ấy. Bởi chỉ có sống trong cái nghèo, cái khó thì người ta mới có thể hiểu được rằng cô đã phải trải qua một cuộc sống như thế nào. 

Cái mà cô có được chính là nhan sắc. Chẳng có lý do gì mà cô lại không giữ giữ nhan sắc đó để tìm kiếm cho mình một người đàn ông thật tốt. Được vô cùng nhiều người đàn ông để ý. Cô có quyền lựa chọn, cuối cùng cô chọn cho mình một người đàn ông làm kinh doanh. Anh ấy là đại gia ở cái thành phố ấy.

Hẹn hò 2 tháng thì quyết định kết hôn, tôi hãnh diện vì cưới được chồng đại gia giàu có nhưng đã phải bỏ chạy ngay trong đám cưới khi thấy những thứ màn hình máy chiếu đang phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mới quen biết được hơn 2 tháng, anh đã ngỏ lời muốn cưới cô về làm vợ. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn ấy. Thời gian mới yêu luôn là quãng thời gian ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất mà cô có nhưng cô không ngờ rằng đằng sau việc cưới mình, người chồng đại gia của cô đang che giấu một chuyện tày đình. 

Ngày cưới diễn ra như đúng dự định. Cô đã vô cùng hạnh phúc khi được mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Bạn bè, hàng xóm và bố mẹ đều mừng cho cô vì cưới được người chồng đại gia, giàu có. Điều đó không khỏi khiến cô hãnh diện.

Nhưng rồi, đang lúc chú rể trao nhẫn cho cô dâu thì cô lặng mình khi màn hình máy chiếu đằng sau mình đang phát là hình ảnh chồng mình ngủ với người phụ nữ khác. Anh ta đã dẫn một cô gái đến phòng khám để phá thai. Đánh rơi ly rượu cầm trên tay, mọi người ở bên dưới ồn ào, chỉ trỏ khiến cô như bừng tỉnh. Người đàn ông sẽ là chồng cô lại là một gã khốn nạn đến thế. Anh ta khiến con gái nhà người ta có bầu rồi đưa người ta đi phá sao. Cô hét lên:

- Anh, anh là đồ khốn nạn. – anh cười nhếch mép:

- Cô vừa nói gì? – cô tát anh rồi chửi:

- Sao anh có thể đối xử với tôi như thế, tại sao lại lừa tôi. – anh đáp:

- Cô không nhìn lại mình đi. Xem cô có cân xứng với tôi hay không? Vốn dĩ, tôi muốn cưới cô về chỉ là để có cái tiếng mà thôi. Giờ thì cô biết rồi, muốn làm vợ tôi nữa hay không là tùy.

- Anh điên sao? giờ tôi còn có thể muốn làm vợ anh nữa ư?

- Sao lại không? Không phải cô thích tiền lắm sao? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền đấy.

- Anh...

Hẹn hò 2 tháng thì quyết định kết hôn, tôi hãnh diện vì cưới được chồng đại gia giàu có nhưng đã phải bỏ chạy ngay trong đám cưới khi thấy những thứ màn hình máy chiếu đang phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô chạy khỏi lễ cưới trở về phòng thay đồ thay bộ đồ của mình. Đám cưới này nhẽ ra không bao giờ nên có. Chỉ vì một phút tham lam mà cô đã tự làm khổ mình rồi.

Hạnh phúc của người phụ nữ đừng bao giờ nhìn vào khối tài sản mà người đàn ông có. Muốn biết hạnh phúc của mình có nằm ở người đàn ông đó hay không thì hãy nhìn vào nụ cười của người phụ nữ. Có thể cái nghèo nhưng cô không buồn, không bất hạnh sẽ tốt hơn giàu có mà sống trong ngục tù. Từ giờ phút này trở đi, cô sẽ nhìn lại cánh đàn ông bằng một con mắt khác. Người đàn ông giàu có có thể cho em vật chất, nhưng tình cảm của anh ta thì không thể mua bằng vật chất được.

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