Vào thời gian từ 22/4 - 29/4, 3 con giáp vận thế khởi sắc, một bước ra cửa gặp Thần Tài, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 06:03

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài báo mộng nên 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu ú ụ trong thời gian từ 22/4 - 29/4.

Tuổi Sửu

Sửu là người chăm chỉ, hiền lành và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường con giáp bản lĩnh này cũng không cúi đầu trước thất bại. Sau mỗi lần vấp ngã Sửu sẽ càng mạnh mẽ, quyết đoán và khôn ngoan hơn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ ngày 22/4 đến 29/4 nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời thăng hoa rực rỡ chính là lá số tử vi của Sửu.

Vào thời gian từ 22/4 - 29/4, 3 con giáp vận thế khởi sắc, một bước ra cửa gặp Thần Tài, gánh tiền mỏi lưng - Ảnh 1
Từ ngày 22/4 đến 29/4 nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian từ ngày 22/4 đến 29/4, tuổi Thân sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên đổi đời. Thời gian trước khá chật vật, liên tục bị người mình tin tưởng hãm hại nên Thân thất thoát tài chính, lâm vào cảnh trắng tay. 

Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, phú quý theo chân, may mắn lại gần nên Thân sẽ thành công chói lọi, kiếm tiền cực đỉnh. Hãy cứ tin vào chính mình, nỗ lực miệt mài Thân ắt ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

Vào thời gian từ 22/4 - 29/4, 3 con giáp vận thế khởi sắc, một bước ra cửa gặp Thần Tài, gánh tiền mỏi lưng - Ảnh 2
Thời gian từ ngày 22/4 đến 29/4, tuổi Thân sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén với thời cuộc. Đây là lý do vì sao dù khởi nghiệp cơ cực nhưng Mùi lại nhanh chóng thành công, sở hữu cơ ngơi đồ sộ ngay từ thuở độc thân. Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng sung túc an nhàn, bạc tiền dư dả.

Sách tử vi có nói, từ ngày 22/4 đến 29/4, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý ùa vào nhà. Tuổi Mùi có khả năng đổi đời bằng một cơ hội hiếm có khó tìm.

Vào thời gian từ 22/4 - 29/4, 3 con giáp vận thế khởi sắc, một bước ra cửa gặp Thần Tài, gánh tiền mỏi lưng - Ảnh 3
Sách tử vi có nói, từ ngày 22/4 đến 29/4, tuổi Mùi sẽ có vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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