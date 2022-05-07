Vận may về muôn lối, tài lộc đến tứ phương, 3 ngày tới (12 - 14/5), 3 con giáp đón nhận đủ chuyện vui, quý nhân mỉm cười, ban cho nhiều cơ hội đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

Trong vòng 3 ngày tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát. Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh.

Trong vòng 3 ngày tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp. người sinh năm Mão thông minh và linh hoạt, dũng cảm và ngoan cường. Họ còn được biết đến với tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.