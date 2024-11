Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/12/2024, 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mất LỘC Thần Tài, tiểu nhân hãm hại, tình duyên buồn phiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/12/2024, tuổi Hợi trở nên nóng nảy, bốc đồng hơn nên cũng vô tình vướng vào họa thị phi, mâu thuẫn với người khác khiến công việc gặp trở ngại. Con giáp này dễ xảy ra bất hòa với đồng nghiệp do không kiểm soát được cái tôi của mình.

Vận trình tình cảm giữa tuổi Hợi và đối phương trong ngày này cũng khá trắc trở. Lòng tin giữa hai người không đủ lớn để vượt qua những lời bên ngoài. Với người độc thân, do chính bản mệnh không chịu mở lòng nên rất khó để tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/12/2024, Thiên Quan ngáng đường nên việc làm ăn của con giáp này hơi khó khăn. Thìn khó thăng tiến, khó giật được cơ hội tốt trong ngày này, đường quan lộ cũng bấp bênh. Sức khỏe không đảm bảo nên nhiều lúc bạn không đảm bảo được tiến độ công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Do Tương Xung lâm vận nên Thìn dễ mất tiền oan vì những sơ suất của bản thân, coi chừng bị phạt tiền khi tham gia giao thông, không đòi được nợ cũ. Nữ tuổi này cần tiết giảm chi tiêu nếu không túi tiền của bạn sẽ nhanh chóng cạn đi.



Về tình cảm, bạn nên tin tưởng đối phương, đừng nghi ngờ gì kẻo khiến đối phương bị tổn thương, là do bạn đa nghi quá, thực ra chẳng có chuyện gì to tát cả. Bạn nào còn độc thân thì đừng dễ dãi đồng ý nhận lời đi hẹn hò vì quá cô đơn, vừa tốn thời gian lại mất tiền.

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 1/12/2024, Thủy khắc Hỏa báo hiệu sự ảm đạm trên phương diện tình duyên của người tuổi Tý. Nếu đang đơn phương một người nào đóm dường như bạn không có đủ dũng cảm để thổ lộ hoặc kéo gần khoảng cách.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã tìm được nửa kia, bạn và người ấy phải dành nhiều thời gian hơn để hóa giải những mâu thuẫn không đáng có. Hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân của mình lên quá cao và mong muốn là người chiến thắng trong mỗi lần tranh cãi.

Thiên Quan giáng họa, phương diện sự nghiệp cũng chẳng được như ý. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần phải chủ động tránh xa những tranh chấp giữa bạn bè và đồng nghiệp, chớ nên lo chuyện bao đồng. Hãy chỉ tập trung giải quyết công việc của mình thôi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!