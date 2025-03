Đúng 12h ngày 4/3/2025, 3 con giáp vàng bạc của cải ngập nhà, một bước lên hàng tỷ phú, may mắn hồng phát không ngừng

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Hợi

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp siêng năng và chịu thương chịu khó, điều này giúp họ dễ dàng thành công khi còn rất trẻ. Từ nay vào vận hoàng kim, Sửu không còn bị áp lực bởi gánh nặng “cơm áo gạo tiền” như trước. Thậm chí họ có thể thu về một khoản tiền rủng rỉnh từ nhiều nguồn khác nhau khiến cho đời sống cực kỳ trù phú. Dù làm ở ngành nghề hay vị trí nào, Sửu cũng dễ giàu có.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đạt bước tiến mới. Họ cảm thấy hạnh phúc viên mãn, no đủ ấm ếm, cuộc sống không có gì phải than phiền cả.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Ba 4/3/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân tìm kiếm sự hạnh phúc trong những điều nhỏ.

Ngày thứ Ba 4/3/2025 tuổi Thân bản thân luôn tìm ra sự mới mẻ trong công việc, từ đó công việc bạn theo đuổi luôn có hướng giải quyết tuyệt vời.

Công việc: Người tuổi Thân trong công danh bạn muốn xoa dịu những mâu thuẫn nội bộ, cố gắng tìm ra sự mới mẻ khi làm việc.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại bạn không để ai tác động, dù đang theo đuổi đối phương nhưng bạn có phần bị động.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không muốn tổn thất lớn khi đầu tư, muốn sinh lời trong việc bản thân chọn.

Sức khoẻ: Chăm sóc tóc cẩn thận, vì thường bơi lội nên bạn bị xơ tóc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.