Tuần này (30/5 - 5/6), "thời tới cản không kịp" top 3 con giáp lên hương đổi đời, tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, của cải đề huề

Tuổi Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực. Con giáp này luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội gây dựng cuộc sống ấm no, sung túc. Bản mệnh có nhiều tham vọng và muốn mọi thứ thật viên mãn. Tuổi Mùi luôn dành tình cảm yêu thương cho những người trong gia đình và muốn tìm mọi cách để cho họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dự báo tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, có quý nhân và Thần Tài trợ giúp. Của cải gia tăng, cuộc sống sung túc giúp tuổi Mùi có thể thở phào nhẹ nhõm, trút bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Tử vi nói rằng, trong tuần tới đây, tuổi Mùi sẽ bước vào thời kỳ quan trọng, có khả năng vươn lên mạnh mẽ, thoát khỏi bế tắc và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Trong thời gian tới, tuổi Mùi sẽ tiến bộ hơn trong sự nghiệp, đạt được mức thu nhập cao hơn và có cuộc sống tốt hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thật thà, chính trực và rất chịu thương chịu khó. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người cầm tinh con gà cũng cố gắng hết sức để cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Đường đời tuổi Dậu thường gặp bạn lành và nhiều quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong tuần mới, tuổi Dậu sẽ gặp may mắn không ngờ tới, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuổi Dậu nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn tuần này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước.



Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần đến giữa tuần bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó.

Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Điều con giáp này cần lưu ý là cân bằng cuộc sống và công việc, đặc biệt người làm cha làm mẹ có lẽ cần có thời gian tâm sự và đi chơi với con nhiều hơn. Khi các thành viên thấu hiểu nhau, bầu không khí gia đình sẽ trở nên vô cùng ấm áp.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm