Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 'nổ lộc giàu to', 3 con giáp số đỏ hơn son, phúc khí ngập tràn, may mắn hơn người, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tài vận bức phá cực giàu

Vận may của người tuổi Mùi trong tuần này bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thời điểm này, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà. Nếu nắm được vận may này và chịu khó cày tiền thì cuộc sống của Mùi sẽ ngày càng khấm khá. Con giáp này có quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, trong tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống của con giáp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối nếu tuổi Hợi chịu khó đầu tư thì có thể kiếm được lời khủng. Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng.