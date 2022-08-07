Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 'nổ lộc giàu to', 3 con giáp số đỏ hơn son, phúc khí ngập tràn, may mắn hơn người, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tài vận bức phá cực giàu

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 10:54

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp dưới đây trời cho số đỏ như son, bùng nổ tài lộc, tiền bạc từ đâu rơi xuống đầu, giàu có hết phần thiên hạ.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được vô vàn tài lộc, cuộc sống lên hương bỗng chốc đổi đời nhanh chóng. Những người tuổi Mùi sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, tăng lương tăng bổng. Thêm vào đó, nếu như theo đuổi sự nghiệp kinh doanh thì người tuổi Mùi sẽ có quý nhân chỉ đường tìm ra hướng làm ăn ký kết về hợp đồng tiền tỷ.

Vận may của người tuổi Mùi trong tuần này bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thời điểm này, vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà. Nếu nắm được vận may này và chịu khó cày tiền thì cuộc sống của Mùi sẽ ngày càng khấm khá. Con giáp này có quý nhân phù trợ, vận mệnh cuộc đời ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 'nổ lộc giàu to', 3 con giáp số đỏ hơn son, phúc khí ngập tràn, may mắn hơn người, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tài vận bức phá cực giàu - Ảnh 1
Vận may của người tuổi Mùi trong tuần này bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, trong tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống của con giáp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối nếu tuổi Hợi chịu khó đầu tư thì có thể kiếm được lời khủng. Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng. 

Thời điểm này, khi vận quý nhân hưng phát, vận may liên tiếp kéo đến, người tuổi Hợi sẽ có thể tận dụng các mối nhân duyên tốt lành để giúp công việc, sự nghiệp, thu nhập ngày một thuận lợi, hanh thông.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi có những điểm sáng rực rỡ trong thời điểm này, đó là kết quả tổng hòa của tinh thần nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng thử thách bản thân cũng như các yếu tố thiên thời, địa lợi. Cát tinh mang đến cho con giáp phát tài này những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước. Chỉ cần Hợi nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 'nổ lộc giàu to', 3 con giáp số đỏ hơn son, phúc khí ngập tràn, may mắn hơn người, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tài vận bức phá cực giàu - Ảnh 2
Trong tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống của con giáp này đang bước vào giai đoạn chuyển giao, sắp gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất được ơn trên ban phước nên nhận được nhiều cơ hội làm ăn, không ngừng mở rộng quy mô sự nghiệp. Vốn là người chăm chỉ lại biết quý trọng thời gian nên trong tuần mới tiền tài tuổi Tuất may mắn kiếm về nhiều vô kể.

Trong tuần này, hậu vận của bản mệnh tuổi Tuất lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy. Những người cầm tinh con Chó hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tuất sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sự nghiệp tiến triển hơn, có cơ hội mới nên nắm bắt và tài lộc cũng không ngừng gia tăng. Cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ trong công việc vì vận may sẽ tiếp tục xuất hiện.

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 'nổ lộc giàu to', 3 con giáp số đỏ hơn son, phúc khí ngập tràn, may mắn hơn người, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tài vận bức phá cực giàu - Ảnh 3
Trong tuần này, hậu vận của bản mệnh tuổi Tuất lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua 0h khuya nay (7/8), Thần Tài báo mộng 3 con giáp chắc chắn 99% trúng số độc đắc, phất lên làm đại gia, tiền về chật túi, đếm mỏi cả tay, đổi đời trong chốc lát

Bước qua 0h khuya nay (7/8), Thần Tài báo mộng 3 con giáp chắc chắn 99% trúng số độc đắc, phất lên làm đại gia, tiền về chật túi, đếm mỏi cả tay, đổi đời trong chốc lát

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, gặp may mắn liên tục, tài lộc dồi dào, tiền vào túi không kịp tiêu.

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