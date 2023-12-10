Tử vi thứ Hai 11/12/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân công việc gặp trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Nhờ có quý nhân trợ lực mà mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thu về lợi nhuận đáng kể. Nhờ có Thần May Mắn độ mạng mà con đường công danh, bổng lộc trong ngày của bạn rất suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này khai trương, mở cửa hàng, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bắt đầu một công việc mới.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có chút thay đổi. Hôm nay con giáp này sẽ được nhiều người khác giới để ý, điều này rất có lợi cho người độc thân, song lại gây ra nhiều rắc rối cho những người đã có đôi có cặp.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không biến động. Mặc dù tiến độ công việc của con giáp này không tiến triển thuận lợi nhưng vẫn duy trì được sự ổn định vốn có. Bản mệnh nên học cách làm việc thẳng thắn, tỉ mỉ và chỉn chu, nhất là những người đang làm các công việc như kế toán, kiểm toán, tài chính,....

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, bản mệnh còn có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai. Vì vậy, bản mệnh có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng có những bước chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, thậm chí có thể bàn tính tới chuyện lâu dài. Trong khi người độc thân vẫn đang mải mê với cuộc sống tự do, chẳng màng tới chuyện tình yêu hay tìm kiếm một nửa cho mình, nên tình trạng độc thân sẽ còn kéo dài.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệt. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang ở trong thời điểm khá nhạy cảm, đôi khi là căng thẳng vì bất đồng quan điểm làm việc và mâu thuẫn nội bộ. Ở những thời điểm này, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới mong gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ chưa như mong muốn trong thời điểm này. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia dễ gặp bất đồng, xung đột vì không tìm được tiếng nói chung. Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt vì người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn nhau.

Mọi công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay đi xuống thấy rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối vất vả. Khối lượng công việc lớn cộng với áp lực dồn dập từ cấp trên dễ khiến bạn choáng ngợp và mất bình tĩnh. Điều bản mệnh cần làm lúc này chính là nỗ lực và gạt bỏ nỗi sợ hãi để thực hiện đam mê mà mình theo đuổi bấy lâu.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có chút rắc rối và không được suôn sẻ. Việc thiếu khéo léo trong cách cư xử với người bạn đời của mình vô tình đẩy mối quan hệ ra xa. Bản mệnh nên hạn chế cái tôi, sự cố chấp để dung hòa với nửa kia.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay trở nên không được như mong muốn. Khả năng làm việc độc lập và sự cương quyết, quyết đoán giúp bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và cứng nhắc vô hình trung cản trở khả năng phát huy năng lực của người tuổi này.

Vận trình tình cảm vô cùng mãn nguyện. Nhờ có quý nhân trợ lực mà mối quan hệ giữa bản mệnh với nửa kia may mắn nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các cặp đôi luôn sống trong tình yêu thương bất tận và không ngừng nỗ lực vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể đạt được nhiều thành tựu. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho nên khó khăn trong công việc cũng không thể khiến con giáp này gục ngã, thậm chí còn vượt qua xuất sắc và giành lấy những thành quả tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền và cải thiện thu nhập nhanh chóng. Với nguồn thu nhập ổn định này, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của bản mệnh hiện tại cũng đang rất suôn sẻ. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý. Nhân duyên đến khá bất ngờ, con giáp này nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông vào ngày 11/12. Con giáp này có thể thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước để có thể gặt hái thành công ngoài mong đợi. Bạn không lo thiếu tiền tiêu, vì tiền liên tục chảy về túi. Con giáp này vừa biết làm lụng vừa biết chi tiêu nên không phải lo túng thiếu, thậm chí còn dư dôi.

Người độc thân đang có nhiều người để ý, thậm chí có khả năng được đối phương ngỏ lời yêu thương trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải xác định lại tình cảm trong lòng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có quyết định đồng ý.

Người tuổi Mùi bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông vào ngày 11/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không mấy dễ dàng. Con giáp này sẽ phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để xử lý các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là mấy. Dù trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng nên giữ vững tinh thần bất khuất và lập trường của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang dần phai nhạt. Con giáp này đang dành phần lớn thời gian của mình cho công việc để rồi sau đó quên mất còn tình cảm cần phải chia sớt sự quan tâm. Người độc thân sẽ tạm thời không gặp được người có sở thích cùng mình để tiến tới xa hơn.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra hài hoà, ổn định. Bạn nên tập trung sức lực, thời gian để mở rộng và giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Đây là cách tốt nhất để con giáp này có thể xây dựng những mối làm ăn, hợp tác tiềm năng trong tương lai gần.

Vận trình tình cảm của bạn cũng không có bất cứ vấn đề hay khó khăn gì. Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất vô cùng thuận lợi do được quý nhân trợ giúp. Bản mệnh cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao vị thế ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai. Các kế hoạch hợp tác đều đem lại kết quả rất tốt. Vậy nên điều mà bản mệnh cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc đạt hiệu quả khả quan hơn.

Tình cảm của người tuổi này cũng sẽ khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bạn và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đây cũng là điều khiến tình cảm hai người phát triển thắm thiết mặn nồng hơn.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Là người dám nghĩ dám làm, quyết đoán và có ý chí cầu tiến, không quá khó hiểu khi con giáp này lại gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như hiện tại. Tuy nhiên, đừng bao giờ chủ quan hay khinh thường người khác.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bạn lại khá kém sắc. Chuyện tình yêu đôi lứa của người tuổi Hợi gặp nhiều rào cản. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình nhưng chẳng may lại không nhận được hồi đáp từ đối phương.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.