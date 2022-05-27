Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vượng đường tiền tài, gặp nhiều may mắn, Dần vướng phải thị phi, vận trình ảm đạm

Thứ Bảy có thể là một ngày khó khăn khi người tuổi Tý phải chật vật xử lý các vấn đề liên quan tới công việc cũng như cuộc sống. Con giáp trở nên dễ nóng giận, cáu kỉnh. Điều này không chỉ gây cản trở công việc mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe . Bản mệnh nên cố gắng điều chỉnh lại tâm tính của mình để tránh gây họa nhé.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy vận trình hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ quý nhân tam hội mà con đường công danh sự nghiệp của con giáp trở nên bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều lần. Bạn có cơ hội khẳng định bản thân với tài năng sẵn có của mình, mở ra con đường thăng quan tiến chức sắp tới.

Con giáp đừng ngại hỏi xin sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng cũng nên lưu ý nói sớm để đối phương sắp xếp công việc và hỗ trợ bạn, tránh trường hợp lúc bạn cần thì ai cũng bận.

Về tình cảm, người có gia đình vợ chồng ổn định; người chưa kết hôn nên giữ khoảng cách với những người khiến mình cảm thấy không vui, đừng ép bản thân làm điều không muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy dễ lâm vào mâu thuẫn không đáng có với người thân, đồng nghiệp. Có thể đời sống cá nhân của bạn đang dần mất cân bằng vì bạn quá tập trung vào công việc mà quên mất chăm sóc bản thân.

Tự vi dự báo, những khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc khiến bạn phải đau đầu xử lý. Nếu ai đó tốt bụng muốn giúp bạn lúc này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chính bạn cũng phải tìm cách để gia tăng thu nhập cho mình bằng mọi cách.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Mão

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão có được bước tiến không ngờ trong thứ Bảy. Con giáp được đáng giá rất cao ở việc tận dụng tốt mọi thời cơ để phát huy sở trường sáng tạo của mình. Vận tài lộc có nhiều điểm sáng, bản mệnh có được nguồn thu nhập ổn định và ngày càng gia tăng. Mão chi tiêu thả ga không lo không nghĩ.

Con giáp đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân tìm thấy một nửa như ý. Còn các đôi vợ chồng đón nhận tin vui bất ngờ trong hôn nhân.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Bảy đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp có thể được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nhiều cơ hội làm giàu đáng tới, bản mệnh đừng bỏ lỡ nhé.

Đường tình duyên của con giáp có dấu hiệu khởi sắc. Tình yêu của bạn và đối phương đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm. Người độc thân cũng sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới sau bao tổn thương trong quá khứ.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vướng vào nhiều thị phi, tranh chấp. Con giáp phải chịu không ít thiệt thòi khi nhiều tin đồn thất thiệt bủa vây. Những kẻ xấu bụng xem coi con giáp là cái gai trong mắt mà không tiếc lời dèm pha khiến bản mệnh dù ấm ức cũng chẳng thể làm gì. Đây không phải là lúc bản mệnh được phép nóng giận mà mất bình tĩnh, một phút thiếu suy nghĩ có thể đẩy mọi công sức của bạn xuống vực sâu.

Con giáp gặp không ít vấn đề về sức khỏe. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì bản mệnh cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được khuyên không nên chủ quan với một số sai lầm dù nhỏ nhất trong thứ Bảy. Nếu bạn không xử lý kịp thời thì nó có thể trở thành lỗ hổng lớn và làm đắm con thuyền tương lai của bạn đấy. Con giáp nên chú ý chi tiêu vò rất có thể sẽ lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần.

Con giáp bị cuốn vào buồn phiền trong chuyện tình cảm. Những tranh cãi mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh giữa con giáp này và nửa kia khiến chuyện tình cảm của đôi con giáp này đứng trên bờ vực rạn nứt.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Mùi

Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong thứ Bảy mọi sự diễn ra ổn thỏa. Công việc không có nhiều thay đổi nhưng nhìn chung vẫn đang có tiến triển khả quan. Cấp trên dành cho bản mệnh sự tin tưởng nhất định và trao cho nhiều cơ hội quý giá. Nguồn thu nhập ổn định và có thêm vài khoản thu phụ giúp bản mệnh có thể an tâm chi trả cho chất lượng cuộc sống của mình.

Mối quan hệ trong gia đình càng thêm gắn kết. Con giáp tìm thấy sự sẻ chia, an ủi từ những người thân yêu giúp gánh nặng trong công việc bỗng nhẹ tênh.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân trong thứ Bảy diễn ra không quá thuận lợi. Con giáp dễ bị tiểu nhân phá hoại mà mất khách hàng, doanh thu sụt giảm. Con giáp không nên cố chấp, bằng không sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường.

Chuyện tình cảm của con giáp vướng phải không ít hiểu lầm. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến mối quan hệ ngày càng đi xuống. Tuy nhiên, con giáp nên thật tỉnh táo để giải quyết vấn đề, chớ nên vội tin vào những điều trước mắt mà bị kể xấu đắt mũi.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy gặp nhiều may mắn trong cả công danh lẫn cuộc sống. Cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, con giáp chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến thành công. Nếu đang có ý định khởi nghiệp hay bắt tay thực hiện dự định mới thì con giáp nên tiến hành ngay trong thời điểm này. Vận trình đang lên, bản mệnh sẽ gặp nhiều lợi thế.

Vận trình tài lộc dồi dào, người tuổi này không cần phải quá lo lắng tới việc chi tiêu, mua sắm.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Bảy, người tuổi Tuất vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định.

Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Tuất còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/5/2022 của tuổi Hợi

Đường sự nghiệp gặp trở ngại, rắc rối. Con giáp thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của đồng nghiệp mà không hay biết việc này gây ra cho bạn bao nhiêu kẻ thù. Một chút khéo léo trong cách cư xử sẽ giúp bạn hạn chế được ít nhiều rắc rối trong quá trình làm việc.

Con giáp nên chú ý hơn tới những biểu hiện bất thường của cơ thể, để an tâm hơn thì nên đi khám sức khỏe theo định kỳ.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.