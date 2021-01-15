Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của 12 con giáp: Dần đạp trúng hũ vàng, Tỵ ăn nên làm ra, Dậu thị phi bủa vây

Tâm linh - Tử vi 15/01/2021 05:57

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của 12 con giáp, nếu Tỵ, Dần ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà thì Dậu phải đương đầu với khá nhiều khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần cảnh giác cao độ kẻo họa ập xuống đầu. 

tu vi thu bay ngay 16 1 2021 cua 12 con giap 1
Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là phúc lộc trời đã an bài cho con giáp giàu sang thịnh vượng này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Tý

Đường tài lộc khởi sắc nên Tý sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, tình duyên phơi phới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là phúc lộc trời đã an bài cho con giáp giàu sang thịnh vượng này. 

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Sửu

Sửu là con giáp may mắn, chăm chỉ và không sợ gian khó. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Sửu cũng sớm thành công trong sự nghiệp. Trong hôm nay, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Sửu sẽ phất lên ngoạn mục, đời sang trang mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Dần

Dần là người bản lĩnh, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc, tình duyên phơi phới. Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 16/1 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ. 

tu vi thu bay ngay 16 1 2021 cua 12 con giap 2
Mão cần bình tĩnh trước mọi chuyện, đừng vì một phút mất bình tĩnh mà đánh mất những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Mão

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Mão sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc. Thế nên, Mão cần bình tĩnh trước mọi chuyện, đừng vì một phút mất bình tĩnh mà đánh mất những gì đang có.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Thìn

Chuyện tình cảm ấm êm viên mãn, luôn được một nửa quan tâm nên dù gặp phải nhiều điều không như ý Thìn vẫn có thể vượt qua tất cả. Thìn hãy thận trọng, đừng cả tin mà bị lừa gạt, mất cả chì lẫn chài.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Tỵ

Tỵ sẽ phải đối mặt với những biến cố bất ngờ trong ngày mới, thế nên, làm gì Tỵ cũng phải cân nhắc kẻo rước họa vào người. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy sóng gió này Tỵ sẽ lại may mắn hanh thông, ăn nên làm ra. 

tu vi thu bay ngay 16 1 2021 cua 12 con giap 3
Cuối tuần may mắn hanh thông, bước sang tuần mới con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Ngọ

Vận tài lộc của người tuổi Ngọ không có nhiều biến động trong hôm nay. Thế nên, Ngọ cứ hết mình với công việc ắt sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cuối tuần may mắn hanh thông, bước sang tuần mới con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Mùi

Sao Chính Tài soi chiếu nên người tuổi Mùi sẽ có ngày mới đỏ chót như son, tăng tiến ầm ầm. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc trời đã an bài cho con giáp may mắn ngút trời này.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, ham khám phá, không ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới nên càng chí thú làm ăn càng vượng phát. Sách tử vi ngày mới có nói, hôm nay của Thân sẽ vượng lộc vượng tài, thu nhập cải thiện đáng kể. 

tu vi thu bay ngay 16 1 2021 cua 12 con giap 4
Dậu cần nghiên cứu thật cẩn thận kẻo phạm phải sai lầm tai hại, ôm lấy thiệt hại nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có ngày mới với thị phi bủa vây, lành ít dữ nhiều. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Dậu cần nghiên cứu thật cẩn thận kẻo phạm phải sai lầm tai hại, ôm lấy thiệt hại nặng nề.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Tuất

Sự nghiệp lẫn tài lộc đều suôn sẻ nên Tuất sẽ có ngày mới ngập trong phú quý, tiền tài viên mãn. Thậm chí, Tuất còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay.

Tử vi thứ Bảy ngày 16/1/2021 của Hợi

Áp lực trong công việc sẽ khiến Hợi phải đương đầu với khá nhiều khó khăn trong ngày mới. Thế nên, Hợi cần dồn tâm sức để giải quyết những tồn đọng trong công việc kẻo họa ập xuống đầu, chạy trời không khỏi nắng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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