Tử vi thứ Ba 12/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn bùng nổ năng lực, vừa nhận LƯƠNG, vừa có THƯỞNG, Tý - Mão vô vàn âu lo, nên thận trọng chi tiêu, tránh hao hụt

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn thận với mọi lời hứa mà bạn đưa ra ngày hôm nay nhé, bởi vì nếu bạn hứa mà không thực hiện, những lời hứa ấy có thể phản tác dụng và làm bạn lẫn ai đó tổn thương. Suy nghĩ một chút trước khi hành động thì hơn.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Nếu không bận việc gì quá thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi đi nhé.

Chính Tài dự báo hôm nay nhiều con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh tiền tiêu vì bản mệnh vừa nhận được lương, thưởng. Lúc này bạn có thể trả nợ hoặc mua món đồ mà mình thích từ lâu, thế nhưng đừng quên dành một phần tiết kiệm trước khi nghĩ tới việc chi tiêu bạn nhé.

Hỏa – Thổ tương sinh dự báo một ngày bùng nổ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục những người đang quan sát bạn bằng những hành động táo bạo, tự tin. Hẳn nhiên chúng ta ai cũng có những nỗi lo và băn khoăn riêng, nhưng đây không phải lúc để bước lùi.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần hôm nay phải đối mặt căng thẳng nảy sinh giữa và người thân trong gia đình, và dường như bạn không biết làm cách nào để có thể tháo gỡ nó. Đừng quên rằng với những người thân yêu nhất thì điều quan trọng chính là sự chân thành đấy bạn nhé.

Hôm nay bạn sẽ bận rộn với việc suy nghĩ, tính toán về vấn đề tài chính, thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò. Bạn có một chút thiếu quyết đoán, liên quan đến công việc, thậm chí bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra một chọn lựa quan trọng nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động nên hẳn nhiên trong lòng tuổi Mão lúc này là vô vàn những nỗi lo âu, trăn trở riêng, tuy nhiên đừng vì thế mà bực tức, cáu kỉnh với mọi người. Ai cũng yêu quý bạn, đừng để làm xấu đi ấn tượng tốt đẹp mà họ có về bạn và dành cho bạn những lời không hay nhé.

Bản mệnh lúc này phải thận trọng trong chi tiêu nhé. Đừng chỉ bốc đồng trong chốc lát rồi hối hận vì những lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có kế hoạch chi tiêu tiền hợp lý, bạn có thể có được một khoản dự phòng trong những trường hợp cần thiết cho tương lai.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp mà nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể chung tay để cùng nhau tháo gỡ những căng thẳng trước đây, sau một số chuyện thì hai người hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Thiên Tài là cơ hội để con giáp tuổi Thìn có tài năng thực sự đột phá trong doanh thu, bản mệnh vẫn chăm chỉ dù mọi người đang trong tâm thế muốn nghỉ ngơi. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay luôn tỏ ra ôn hòa, điềm đạm trong việc xử lý các vấn đề nảy sinh. Bạn cần tự mình để xử lý dù cho trong thâm tâm, bạn muốn người bên cạnh cùng bạn sát cánh vượt qua những khó khăn hiện tại.

Thực Thần như luồng gió mới mang đến những niềm tin mới mẻ để con giáp tuổi Tỵ có những góc nhìn mới về cuộc sống. Dường như thế giới trước mắt bạn đang được mở bừng ra, bao nhiêu thắc mắc trước đây của bạn được lần lượt giải đáp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Điều gì đó không thực sự tốt đẹp đang diễn ra dưới ảnh hưởng của Thương Quan và khiến cho tuổi Ngọ buồn. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng cuộc sống là vậy, học cách chấp nhận mọi thứ như nó vốn có chính là giải pháp duy nhất để bạn trưởng thành hơn mà thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy cố gắng vượt qua nó nhé.

Trong chuyện tình cảm, bạn khao khát sự chăm sóc và ân cần từ người mình yêu. Bạn bị vây quanh bởi cảm giác không an toàn, khi mà người ấy dường như đang tập trung vào các vấn đề nhỏ nhặt khác mà lãng quên bạn.

Tuổi Mùi

Điểm sáng duy nhất trong ngày của con giáp tuổi Mùi đến từ vận trình tài lộc trong ngày Chính Tài tương trợ. Nhiều người say sưa làm ăn khi nhìn thấy cơ hội kiếm tiền đang đổ về với mình, có thể nói hi sinh của bạn rất xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của người tuổi Mùi để những ai độc thân có cơ hội hẹn hò một người cùng chung chí hướng, mục tiêu trong cuộc sống. Chỉ cần mở rộng trái tim đón lấy, chắc chắn con đường tìm đến hạnh phúc của bạn cũng sẽ trải đầy hoa thôi.

Tuổi Thân

Tam Hợp mang lại tia sáng mới cho con giáp tuổi Thân độc thân, ai đó đặc biệt sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới của bạn theo cách tích cực. Thật là thú vị, đúng không nào. Hãy dành thời gian quan sát đối phương và xem bạn có thể học hỏi và nhận được những chia sẻ, những nhận xét gì từ phía họ nhé

Hôm nay Chính Ấn mang lại rất nhiều những giá trị lợi ích cho những người tuổi Thân sẵn sàng hành động, sẵn sàng dấn thân và trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ ý tưởng. Thế nên nếu bạn có bất cứ kế hoạch và ý tưởng thú vị nào thì hãy chia sẻ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội là cơ hội để tuổi Dậu xây dựng sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình vì thế, hôm nay bạn nên gác lại mọi việc sang một bên để được dành nhiều thời gian nhất có thể cho họ. Nếu có thể hãy cùng nhau nấu món ăn ngon để cùng thưởng thức và hàn huyên tâm sự bạn nhé.

Nhờ có Chính Quan mà tầm nhìn của tuổi Dậu mang đến những ấn tượng mới mẻ cho mọi người xung quanh, thế nên bạn cần trao đổi nó với mọi người xung quanh, thay vì cứ im lặng rồi “việc mình mình làm”.

Tuổi Tuất

Tam Hội chỉ ra cho con giáp tuổi Tuất cách hợp tác làm ăn phù hợp văn minh, uy tín. Thậm chí nó còn giúp bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân, nhất là với những ai lây ngày không liên lạc.

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh, tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong tài chính. Nếu đang làm một số nghề tay trái, bản mệnh có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc bên lề này.

Tuổi Hợi

Hẳn nhiên điều tuổi Hợi muốn là có được sự tôn trọng và lắng nghe của mọi người thân trong gia đình, tuy nhiên đừng lạm dụng điều đó. Mỗi người có một cuộc sống và bạn cần phải tôn trọng sự riêng tư của họ, thay vì lấy danh nghĩa người nhà mà gây tác động tới họ.

Thiên Ấn chỉ ra cho tuổi Hợi thấy rằng đôi khi bạn phải chấp nhận sự thử nghiệm để có thêm cơ hội học hỏi những điều mới mẻ, những giá trị mà trước giờ bạn chưa trải qua. Chính những điều đó cho bạn trưởng thành hơn, vững vàng hơn và tự tin hơn trong cuộc sống đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.