Tử vi thứ Ba 10/5/2022 của 12 con giáp: Sửu - Hợi được cấp trên ghi nhận, tài lộc rộng mở, Mão - Thìn dễ phạm lỗi, kém tỉnh táo khiến sự nghiệp tụt dốc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Tam Hợp nên sự lôi cuốn của con giáp tuổi Tý càng tăng cao, khiến việc thu hút người khác vô cùng dễ dàng với bạn. Song, đó cũng là cái bẫy, do đó, điều bạn cần chú ý là ai mới xứng đáng được bạn đầu tư thời gian vào.

Hôm nay người tuổi Tý càng vội vàng càng mệt mỏi trong ngày Thiên Quan gây hại, bạn nên từ tốn, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để chữa lành những vết thương lòng mà bạn đang phải chịu đựng bấy lâu.

Thứ Ba này, con giáp tuổi Sửu may mắn được dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình và tổ ấm của mình. Có thể nói các hoạt động của sẽ đều xoay quanh căn nhà và những mối quan hệ thân thuộc nhất.

Chính Quan giúp cho mà tiếng nói của con giáp tuổi Sửu sẽ được ghi nhận, mọi người biết lắng nghe ý kiến của bạn để tham khảo cho quyết định quan trọng của họ. Vì thế, hãy chia sẻ những lời chân thành, kể cho họ nghe về trải nghiệm chân thực của bạn.

Tuổi Dần

Thực Thần mang lại phúc lộc dồi dào cho con giáp tuổi Dần đang theo đuổi công việc tự do, nhất là việc đòi hỏi tính sáng tạo cao như viết lách, marketing,… Không những thế, bạn còn được truyền cảm hứng từ những người thành công cùng ngành nghế mà bạn đang theo đuổi.

Sức khỏe của bản mệnh lúc này có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nhất là những ai đang ốm thì khá nhanh hồi phục khi biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão dễ phạm lỗi với người lớn tuổi. Tính cách thẳng thắn khiến bạn bị thua thiệt, dễ bị người ta ghét, nhất là những ai thích sự ngọt ngào.

Thương Quan nhắc nhở người tuổi Mão phải tính táo nếu không bạn chính là người hại bản thân mình chứ không phải ai khác. Đừng mong ngồi mát ăn bát vàng kẻo dễ bị mắc bẫy, bạn phải học hỏi, nỗ lực, kiên trì hành động mới mong thoát được khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài cho người tuổi Thìn thấy rằng không phải cái gì cũng phân biệt đúng – sai rạch ròi là hay, chúng sẽ giết chết tình cảm anh em, vợ chồng, bạn bè thân hữu,… Do đó bạn nên dùng sự nhạy cảm của mình để cảm nhận và tránh bàn tán quá lâu về những chủ đề không phù hợp.

Hôm nay có những điều diễn ra cho thấy bạn không nên chần chờ việc gì vì có thể những rắc rối do bạn trì hoãn mọi thứ quá lâu mà thôi. Hơn nữa, khi làm gì cũng phải dứt khoát, có chọn lọc một cách khôn ngoan chứ không phải làm cho xong.

Tuổi Tỵ

Thiên Tài mang tới nguồn thu từ nghề phụ, từ công việc làm thêm cho con giáp tuổi Tỵ ngày hôm nay, dù là khoản nhỏ thôi nhưng bạn cũng rất vui, nhớ dành nó để tiết kiệm bạn nhé. Bản mệnh cũng được nhận những lời khuyên tiền bạc rất dễ thực hiện để bạn có thói quen tốt hơn về tiền trong tương lai.

Bản mệnh rất ghét cảm giác phụ thuộc và ngày hôm nay khi trải qua điều đó bạn dễ nổi nóng, mất kiểm soát, thậm chí còn có phản ứng không hay. Khuyên bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình vì nó có thể là tác nhân làm hỏng một số việc quan trong.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kế hoạch của con giáp tuổi Ngọ trong ngày hôm nay có thể bị lỡ dở khi không nhận được sự đồng tình, hợp sức của đồng nghiệp. Thay vì trách mắng ai đó, bạn nên bình tĩnh để có thể tập trung, tìm cách tháo gỡ và xử lý vấn đề thật tốt nhé.

Người tuổi Ngọ đã tiết kiệm được khoản kha khá và nhờ có Chính Tài mà bạn có mong muốn sử dụng khoản tiền này cho việc ý nghĩa như đầu tư, kinh doanh. Tuy cơ hội là hiện hữu đấy nhưng bạn vẫn cần thời gian để cân nhắc, hỏi han thêm kinh nghiệm.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi có cảm giác chếnh choáng, lao đao vì những tin không vui khi ai đó đưa tới. Thực ra, chẳng ai có thể làm hại bạn nếu bạn là người ngay thẳng, chính trực, vì thế, hãy tự tin lên bạn nhé.

Chính Quan giúp cho người tuổi Mùi mở mang được kiến thức từ việc hợp tác cùng với mọi người. Bạn nhận ra bản thân còn nhiều khiếm khuyết nhưng bù lại bạn có thái độ cầu thị, ham học hỏi cũng rất đáng ghi nhận.

Tuổi Thân

Hôm nay Tam Hợp dự báo người tuổi Thân có thể nảy sinh tình cảm một cách mạnh mẽ với một đối tượng. Song, thay vì vội vàng tiến tới, bạn nên để tình cảm phát triển tự nhiên và dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đối tượng này.

Sức sáng tạo của tuổi Thân sẽ vượt qua cả sự mong đợi của mọi người dưới sự tác động của Thiên Ấn. Vì vậy, đừng cố ép mình vào khuôn khổ trong thời gian tới, hãy nhẹ nhàng để sự ngẫu hứng dẫn bạn đến với những ý tưởng táo bạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu hôm nay chớ tiết lộ kế hoạch của mình cho bất cứ ai, hãy âm thầm mà thực hiện. Bản tính của bạn rất khó giữ bí mật, có điều gì cũng muốn nói ra nhưng hãy học cách kiểm soát bản thân đi nhé.

Chính Ấn mang cho tuổi Dậu những điều kiện tuyệt vời để bản mệnh có thể hoàn thành được những mục tiêu lớn lao liên quan tới việc theo đuổi sự nghiệp. Có thể người nhà hậu thuẫn cũng đủ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn để thể hiện năng lực của mình trong từng nhiệm vụ được giao.

Tuổi Tuất

Ngày có Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Tuất khi đi ra đường nên đề cao việc tuân thủ luật lệ giao thông. Ngoài ra đừng phóng nhanh vượt ẩu vì nguy cơ bị phạt hoặc gây tai họa, hung hiểm, thương tật,… rất cao đấy nhé.

Bản mệnh nên ưu tiên các giải pháp an toàn trong ngày hôm nay vì bạn rất dễ đi sai hướng. Nhất là về tiền bạc, bạn không được chủ quan vì rất dễ có sai sót đáng tiếc vì bất cẩn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thắt chặt được mối quan hệ trong ngày có Tam Hội chỉ dẫn. Trong công việc cũng dễ dàng đạt được những thỏa thuận ưng ý nhờ vào sự hấp dẫn vốn có của mình.

Tranh đấu, đòi quyền hôm nay cũng không hề có lợi cho con giáp tuổi Hợi một chút nào trong ngày Tỷ Kiên gây hại. Bạn chẳng thể nào lường trước được mọi việc cho nên hãy điềm tĩnh xử lý, đôi lúc chấp nhận chịu thiệt một chút cho qua chuyện này đi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.