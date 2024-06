Tử vi tháng 7/2024: Sổ vàng 'điểm tên' 3 con giáp kiếm được tiền tỷ, giàu sang phát hơn

Đối với những người tuổi Tý, từ nay đến hết hè năm 2024 sẽ là khoảng thời gian đầy sáng tạo. Họ có thể tìm thấy sự đột phá trong lĩnh vực nghệ thuật, thể hiện tài năng cũng như vốn hiểu biết độc đáo của mình. Vận may tài chính của con giáp này cũng sẽ được cải thiện và mang đến cho họ nguồn thu nhập bất ngờ hoặc thành công trong đầu tư.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện Thần Tài vận may tuổi Hợi sẽ rất tươi sáng. Đây là một khoảnh khắc may mắn và tốt lành, và những người sinh năm Hợi đang được chú ý. Trong khoảng thời gian này, họ thường nhận được tin vui báo hiệu vận may sắp đến. Trong công việc, với sự sáng suốt nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao, họ dễ dàng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Tử vi tháng 7/2024 dự đoán, xét về tài lộc, người tuổi Hợi giống như vịt gặp nước. Với tầm nhìn độc đáo và khả năng ra quyết định dứt khoát, họ có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh. Khả năng kiếm tiền cực kỳ cao khiến mọi người phải ghen tị. Những chuyện vui trong nhà cũng lần lượt nối tiếp nhau khiến người tuổi Hợi vui vẻ, nhà cửa tràn đầy vinh quang.

Tuổi Sửu

Tử vi tháng 7/2024 dự đoán tuổi Sửu có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu đi công tác hoặc lập nghiệp ở nơi xa, bạn sẽ có công danh vô cùng sáng chói, vận may liên tục gõ cửa. Được Thần Phật chiếu mệnh nên bạn mưu sự việc gì cũng thành công rực rỡ.

Người kinh doanh sẽ có nhiều đơn hàng tiền tỷ đổ về khiến bạn vô cùng choáng váng. Sửu cứ làm ăn chân chính, quang minh chính đại, bạn sẽ sớm có được vị trí mà bản thân mong muốn.

Không phải dựa vào bất cứ mối quan hệ nào, bạn cũng sẽ nắm được nhiều quyền hành khiến người khác phải nể phục sát đất. Nhờ tính cách chăm chỉ, lại chịu khó học hỏi nên công việc của bạn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhất là vào tháng 7 này, công việc, tiền bạc đều chạm đỉnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm