Tử vi tháng 7/2020: Top con giáp được Thần Tài rót lộc vào nhà, nhắm mắt cũng hái ra tiền

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, nhanh nhạy với thời cuộc nên dễ nắm bắt vận may. Dù vậy, thời gian vừa rồi họ thường bị tiểu nhân phá rối, làm gì cũng không suôn sẻ, thậm chí gặp họa xui xẻo.

Nếu trong nhà có một trong 3 con giáp này thì cả tháng bạc tiền nhiều như nước, may mắn tìm đến cửa mỗi ngày.

Tuổi Mùi có thể chuẩn bị từ giờ để đón một tháng mới vượng tài lợi lộc.

Nhưng theo tử vi tháng 7 sắp tới, tuổi Mùi là con giáp giàu có, tiền bạc vận may tự tìm đến họ. Càng về cuối năm, con giáp này càng hút phúc khí, tài vận vào nhà.

Tuổi Dậu

Tài lộc của tuổi Dậu sẽ cạn rồi lại đầy, không bao giờ hết trong tháng 7/2020 - Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách hiền lành, chịu nắng chịu gió, tuổi Dậu được nhiều người quý mến, nể trọng. Dù họ tới đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, thần Tài theo gót. Tài lộc của tuổi Dậu sẽ cạn rồi lại đầy, không bao giờ hết trong tháng 7/2020.

Vì thế, dù hiện tại có bấp bênh, khó khăn, tuổi Dậu cũng đừng chán nản. Sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, trời tăm tối rồi sẽ tươi sáng, những cố gắng nỗ lực của con giáp này sẽ được đền bù một cách xứng đáng nhất.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, tuổi Tý là con giáp thông minh, khôn khéo nhất. Dù 2020 là năm tuổi của con giáp này nhưng chẳng có vẻ gì là làm khó được họ. Vì thời cơ quý giá đang ở trước mắt, họ nhắm mắt cũng hái ra tiền.

Tháng 7 tới là một tháng huy hoàng của tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 tới là một tháng huy hoàng của tuổi Tý. Họ làm gì cũng vốn một lời bốn, làm chơi mà hưởng thiệt, giàu có chỉ nằm trong tầm tay. Không chỉ vượng đường tài lộc mà tình duyên của tuổi Tý cũng rực rỡ bùng phát. Người độc thân có thể gặp được một như ý, trong lòng nở hoa, tình duyên viên mãn.

Nếu thuộc một trong 3 con giáp trên thì hãy tận dụng triệt để vận may trong tháng 7 tới, đừng bỏ lỡ!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.