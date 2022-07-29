Tử vi cuối tuần (30-31/7), 3 con giáp chính thức hết khổ, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình, Thần Tài ưu ái, chỉ cần ngửa tay là có tiền, cuộc sống vô cùng sung túc

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 13:51

Với 3 con giáp này, bất kể làm việc gì thì trong cuối tuần, mọi thứ cũng sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão bình thường là những con người thông minh, cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh, thế nhưng trong cuối tuần này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi, nên nếu không biết nắm bắt cơ hội thì thật đáng tiếc. 

Với những người đủ tham vọng để kinh doanh, cuối tuần có thể là lúc họ trở thành ông chủ, gặp được nhiều hợp đồng lớn và thu về số lợi nhuận khổng lồ. Hoặc những người có ý định chuyển việc cũng sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ, tài chính không những dồi dào mà còn có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới. 

Tử vi học có nói, từ cuối tuần này là giai đoạn thịnh vượng nhất của tuổi Mão, nếu biết nỗ lực, chăm chỉ, họ không những có cuộc sống sung túc, dư dả, mà thậm chí sẽ còn giàu nứt đố đổ vách. 

Tử vi cuối tuần (30-31/7), 3 con giáp chính thức hết khổ, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình, Thần Tài ưu ái, chỉ cần ngửa tay là có tiền, cuộc sống vô cùng sung túc - Ảnh 1
Trong cuối tuần này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão được nhiều sao tốt chiếu rọi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian này có thể xem là thời điểm khá tốt lành với người tuổi Tỵ. Đặc biệt, từ cuối tuần này trở đi, con giáp này có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả vẫn đạt được thành quả như ý muốn.

Người tuổi Tỵ làm công việc kinh doanh tự do sẽ có khách hàng đối tác tự nhiên mà đến, người làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như thu nhập thêm. Cơ hội không phải lúc nào cũng tốt như thời điểm này nên cần nắm bắt chính xác và thể hiện năng lực hết mình thì mới gặt hái được thành công lớn và tụ tài tụ lộc.

Không chỉ gặp may mắn, vận đỏ trong sự nghiệp, tiền tài mà con giáp này còn gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình, các cặp vợ chồng cũng trở nên khăng khít hơn, hứa hẹn hôn nhân viên mãn. Song cũng cần đặc biệt chú ý, tránh để vận đào hoa vượng mà để bản thân rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. 

Tử vi cuối tuần (30-31/7), 3 con giáp chính thức hết khổ, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình, Thần Tài ưu ái, chỉ cần ngửa tay là có tiền, cuộc sống vô cùng sung túc - Ảnh 2
Từ cuối tuần này, Tỵ có dấu hiệu tụ tài lộc, làm gì cũng có người giúp sức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tử vi học, tuổi Tuất được xem là biểu tượng của sự giàu có. Tuổi Tuất tham vọng, kiên trì và luôn muốn hướng đến một cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều đó. Tuổi Tuất vốn dĩ không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho mình và giúp gia đình thịnh vượng.

Tuổi Tuất vốn quyết đoán và luôn muốn thử sức với nhiều thứ, dù có thất bại thì đó cũng là bài học đáng quý. Trong thời gian vừa qua, cuộc sống tuổi Tuất có chút khó khăn, tuy nhiên chỉ cần giữ vững tinh thần tỉnh táo, luôn hướng về phía trước thì mọi chuyện rồi cũng được giải quyết êm đẹp.

Đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ tạo dựng được sự nghiệp ổn định, từ đó gia đình cũng được hưởng may mắn và tài lộc. Những khó khăn ngày trước sẽ giảm dần, thay vào đó là sự giàu có kéo dài đến nhiều năm sau và có khả năng vững mạnh trường tồn.

Tử vi cuối tuần (30-31/7), 3 con giáp chính thức hết khổ, quý nhân tề tựu hỗ trợ hết mình, Thần Tài ưu ái, chỉ cần ngửa tay là có tiền, cuộc sống vô cùng sung túc - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội vàng giúp họ tạo dựng được sự nghiệp ổn định. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 7 (30-31/7), 3 con giáp hưởng vận may trời cho, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng

Tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 7 (30-31/7), 3 con giáp hưởng vận may trời cho, đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc, cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng

Được quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp này sẽ có những bước chuyển mình rực rỡ trong thời gian này.

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