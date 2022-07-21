Tử vi cuối tuần (23-24/7), 3 con giáp nhận ân sủng trời xanh, tài lộc rơi thẳng xuống nhà, giàu sang vượt bậc, cuộc sống lên như diều gặp gió

Cuối tuần này, những con giáp may mắn nhất này càng cố gắng thì càng được hưởng thành quả xứng đáng.
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Tuổi Thìn
Là con giáp phát tài cuối tuần này, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.
Đầu tuần đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì cuối tuần thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến cuối tuần, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.
Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tuất thật thà, thẳng thắn. Họ chăm chỉ làm việc, yêu lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên.
Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang. Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, đến năm 35 tuổi, họ có thể đổi vận, cuộc sống ngày càng sung túc.
Kể từ cuối tuần này, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Dậu có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ khiến họ trở tay không kịp.
Trong 2 ngày cuối tuần, tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tuần càng tốt. Đến chủ nhật, những người này có thể có thể làm ăn phát đạt.
Điều quan trọng, trong tháng 5 Âm lịch, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt. Trong tương lai, người tuổi Dậu kiếm được số tiền không nhỏ, gặp khó khăn cũng có thể sớm được giải quyết, cuộc sống gia đình được cải thiện rõ rệt.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo