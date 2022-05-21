Tử vi 7 ngày tới, Hung Tinh soi chiếu, vận trình u ám, 3 con giáp sự nghiệp tụt lùi, tài lộc thưa thớt, thị phi đeo bám, dễ lâm vào thiết hụt, nợ nần

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo vận trình lao dốc, sự nghiệp ảm đạm, vướng nhiều tai tiếng, thị phi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới có điều báo chẳng lành đến với bản mệnh. Con giáp này tuy khá thẳng thắn nhưng đôi khi vẫn phải linh hoạt và khéo léo hơn, nhiều lúc chỉ vì một câu nói vô tình mà khiến người khác khó chịu và tạo thêm một kẻ thù cho mình. Bản mệnh vẫn tiếp tục tỏ ra bảo thủ, cứng nhắc không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đây chính là điểm yếu chí mạng, ngăn bạn tiến tới thành công.

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới có điều báo chẳng lành đến với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong 7 ngày tới bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp xui xẻo này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Vận trình tài lộc có chút biến động. Con giáp này cần sớm xây dựng kế hoạch quản lý chi tiêu để tránh rơi vào tình cảnh túng thiếu, vay mượn.

Vận trình của người tuổi Mùi trong 7 ngày tới bị hung vận cản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới dễ có những tư tưởng bi quan, tiêu cực do ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Khi gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này không nên vội than thở, đổ tội cho người khác mà cần giữ những suy nghĩ tích cực và gắng tìm cách khắc phục ngay. Đường tài lộc cũng không mấy suôn sẻ. Những thua lỗ trong công việc làm ăn trước đó khiến con giáp vướng vào nhiều thị phi, danh tiếng bị suy giảm, tiền tài lại càng bị thâm hụt. Hãy chí ý chi tiêu trong thời gian này.

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới dễ có những tư tưởng bi quan - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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